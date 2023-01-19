原标题：创新金融产品提升线上化率 个人消费贷款余额达1930亿元 农业银行搭建场景助力释放消费需求

近期，广东祈福医院呼吸科主管护师潘先生正为装修新房的资金缺口犯愁。农业银行广州分行了解到他的情况后，量身定制金融服务方案，很快向其发放了一笔18万元的“集团e贷”。“多亏农行及时帮我们解决困难。”潘先生说。据悉，农行广州分行已累计为广东祈福医院职工发放近750万元“集团e贷”。

2022年以来，农业银行深入贯彻落实国务院有关稳经济扩消费决策部署，持续加大个人消费贷款投放力度，助力居民释放消费需求，同时落实减费让利举措，降低借款人融资成本。截至2022年11月末，农业银行个人消费贷款余额达1930.06亿元，前11个月累计投放2400多亿元贷款，同比多投放228亿元贷款。

农业银行积极服务民生，持续扩大客群覆盖范围，通过线上化手段覆盖更多客户。为助力乡村振兴，农业银行紧密对接国家汽车和家电下乡等活动，挖掘县乡消费市场潜力，2022年前11个月累计投放县域消费贷款1169亿元。在南粤大地，农行广东分行紧跟国家扩大内需发展战略，大力推动个人消费贷款业务。一方面持续推进传统消费贷款业务，通过发放“集团e贷”“助业e贷”等满足居民文化、旅游、留学、车位、装修等方面的消费需求，同时加快绿色低碳消费业务发展，推进建设新能源汽车、环保家居等绿色金融消费场景；另一方面加强信贷资源倾斜，优化个人消费贷款产品政策，实施多种利率优惠活动，激发居民消费热情。

农业银行采取数字化、智能化手段丰富客户“画像”，创新授信模型，简化流程，目前消费贷款线上化率达70%。“没想到这么简单，手机上点几下，贷款就到账了。”四川某单位的员工罗先生说。他最近打算添置汽车，可由于资金不到位，一直没有出手。农行四川南充分行前不久到罗先生所在单位开展上门服务，现场介绍“网捷贷”产品。随后罗先生通过手机银行成功申请了“网捷贷”，很快购买到心仪的汽车。

为做到“让数据多跑路，让客户少跑路”，农行四川分行加强政务信息对接，率先实现全省公积金数据直连。同时，加强数据应用，在农行手机银行上线客户公积金缴存信息授权查询功能，开发上线借款人数据核验工具，为客户办理线上贷款提供便利。

(责编：董童、李源)

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