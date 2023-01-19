人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春运第12天全国发送旅客4569.9万人次 琼州海峡过海车客量创五年来新高

2023年01月19日14:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第12天（1月18日，农历腊月二十七）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4569.9万人次，环比增长5.9%，比2019年同期下降44.8%，比2022年同期增长53.9%。

其中，全国铁路发送旅客890万人次，环比增长5.8%，比2019年同期下降15.0%，比2022年同期增长27.3%。公路发送旅客3486万人次，环比增长5.9%，比2019年同期下降49.7%，比2022年同期增长64.1%。水路发送旅客52.5万人次，环比增长11.5%，比2019年同期下降49.2%，比2022年同期增长31.5%。民航发送旅客141.4万人次，环比增长5.1%，比2019年同期下降24.0%，比2022年同期增长34.9%。全国高速公路总流量3336.2万辆次。其中小客车流量2942.2万辆次，环比增长1.1%，比2019年同期增长12.7%，比2022年同期增长10.8%。

交通运输部相关负责人表示，随着疫情防控措施优化调整，人民群众出行需求得以释放。春节假期内地游客自驾游前往海南的人数快速增长，再加上近段时间国内道路货运物流需求快速恢复，琼州海峡过海车客量较往年同期历史峰值出现大幅增长。

数据显示，春运以来，琼州海峡日均运送旅客9.2万人，车辆2.4万台，分别为平时日均量的2.8倍、2.4倍。春运前11天（1月7日—17日)，琼州海峡客滚运输累计发送航班2617航次，运送旅客100.9万人次，车辆26.5万台次，与2022年同期相比，分别增长8.8%、38.3%、30.0%；与2019年同期相比，分别增长30.0%、3.2%、32.3%，三项指标均创下五年来历史新高。其中，1月17日当日运送旅客12.0万人次，车辆3.1万量，为今年春运单日最高。

该负责人表示，交通运输部指导广东、海南两省交通运输部门、港航企业全力应对琼州海峡春运客流、车流高峰和恶劣天气影响，围绕保障人民群众“平安、健康、便捷、舒畅”出行的目标，切实做好春运服务保障工作。

春运大幕开启以来，为做好交通运输安全和服务保障工作，长航系统各单位统筹部署、多措并举，全力保障水上交通安全和重点物资运输畅通。

为保障春运期间人员、物资运送安全，重庆海事局采取多种便民利民措施，为过往船只提供线上线下联动便捷服务。为确保粮食、能源等物资运送的水路运输畅通，重庆海事局针对重点船舶优先办理进出港审批，减少船舶的等待时间。

2023年春运第一周，扬州海事部门累计保障渡船安全渡运80382人次、45343车次，较春运前增幅超过15%。海事执法人员通过电话、高频、微信联络以及现场巡查等方式督促渡运单位定期开展隐患自查自纠，确保车辆系固绑扎、船舶设备运转、驾驶人员状态均满足渡船安全航行要求。同时充分发挥全要素水上“大交管”组织优势，全天候巡查管控汽渡水域通航秩序。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为外国人送去中国“年货” 2023年中欧班列逆势增长
　　人民网北京1月19日电 （记者乔雪峰）2023年1月19日10时18分，一列满载食品、饮料、日用品等物品的中欧班列从国铁天津货运中心新港站发出。该趟货运列车的终点是蒙古国，将为外国人送去中国“年货”，预计将于4天至5天后到达。…
春运第12天全国发送旅客4569.9万人次 琼州海峡过海车客量创五年来新高
　　人民网北京1月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第12天（1月18日，农历腊月二十七）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4569.9万人次，环比增长5.9%，比2019年同期下降44.8%，比2022年同期增长53.9%。 其中，全国铁路发送旅客890万人次，环比增长5.8%，比2019年同期下降15.0%，比2022年同期增长27.3%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部