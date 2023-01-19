人民网北京1月19日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第12天（1月18日，农历腊月二十七）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4569.9万人次，环比增长5.9%，比2019年同期下降44.8%，比2022年同期增长53.9%。

其中，全国铁路发送旅客890万人次，环比增长5.8%，比2019年同期下降15.0%，比2022年同期增长27.3%。公路发送旅客3486万人次，环比增长5.9%，比2019年同期下降49.7%，比2022年同期增长64.1%。水路发送旅客52.5万人次，环比增长11.5%，比2019年同期下降49.2%，比2022年同期增长31.5%。民航发送旅客141.4万人次，环比增长5.1%，比2019年同期下降24.0%，比2022年同期增长34.9%。全国高速公路总流量3336.2万辆次。其中小客车流量2942.2万辆次，环比增长1.1%，比2019年同期增长12.7%，比2022年同期增长10.8%。

交通运输部相关负责人表示，随着疫情防控措施优化调整，人民群众出行需求得以释放。春节假期内地游客自驾游前往海南的人数快速增长，再加上近段时间国内道路货运物流需求快速恢复，琼州海峡过海车客量较往年同期历史峰值出现大幅增长。

数据显示，春运以来，琼州海峡日均运送旅客9.2万人，车辆2.4万台，分别为平时日均量的2.8倍、2.4倍。春运前11天（1月7日—17日)，琼州海峡客滚运输累计发送航班2617航次，运送旅客100.9万人次，车辆26.5万台次，与2022年同期相比，分别增长8.8%、38.3%、30.0%；与2019年同期相比，分别增长30.0%、3.2%、32.3%，三项指标均创下五年来历史新高。其中，1月17日当日运送旅客12.0万人次，车辆3.1万量，为今年春运单日最高。

该负责人表示，交通运输部指导广东、海南两省交通运输部门、港航企业全力应对琼州海峡春运客流、车流高峰和恶劣天气影响，围绕保障人民群众“平安、健康、便捷、舒畅”出行的目标，切实做好春运服务保障工作。

春运大幕开启以来，为做好交通运输安全和服务保障工作，长航系统各单位统筹部署、多措并举，全力保障水上交通安全和重点物资运输畅通。

为保障春运期间人员、物资运送安全，重庆海事局采取多种便民利民措施，为过往船只提供线上线下联动便捷服务。为确保粮食、能源等物资运送的水路运输畅通，重庆海事局针对重点船舶优先办理进出港审批，减少船舶的等待时间。

2023年春运第一周，扬州海事部门累计保障渡船安全渡运80382人次、45343车次，较春运前增幅超过15%。海事执法人员通过电话、高频、微信联络以及现场巡查等方式督促渡运单位定期开展隐患自查自纠，确保车辆系固绑扎、船舶设备运转、驾驶人员状态均满足渡船安全航行要求。同时充分发挥全要素水上“大交管”组织优势，全天候巡查管控汽渡水域通航秩序。

(责编：申佳平、高雷)

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