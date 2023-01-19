人民网北京1月19日电 （记者乔雪峰）2023年1月19日10时18分，一列满载食品、饮料、日用品等物品的中欧班列从国铁天津货运中心新港站发出。该趟货运列车的终点是蒙古国，将为外国人送去中国“年货”，预计将于4天至5天后到达。

记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉，该趟货运列车的发出标志着今年已有3000标准箱各类货物由天津地区发往蒙古、俄罗斯等地。作为天津货运中心重要的品牌项目，目前中欧班列已实现常态化开行，成为连接亚欧大陆的“贸易大动脉”。

国铁天津货运中心相关负责人告诉记者，基于区位与港口优势，该中心发运的中欧班列呈现品名多、运量大的特征，发运的货物也多为食品、饮料、桌椅等各类日用品。随着“一带一路”倡议的深入实施，中华传统文化在国际社会上的影响力不断扩大，特别是春节临近，中国一些传统的春联、剪纸等年货物品，更是风靡国外，受到亚欧各国的喜爱。所以每当临近年底，各类年货物资运输需求暴涨，经常会出现大批量集中到达待发的情况。

“面对各类年货物资运输需求暴涨，我们及时转变思路，第一时间调整发运模式，保证随时满足客户运输需求的变化，确保中欧班列品牌声名远扬。”该负责人表示，进入2023年仅十余天，天津货运中心中欧班列已发运各类年货物资764车，同比增加15.3%，完成中欧班列逆势增长，保证亚欧各国友人顺利过上“中国年”，真正实现铁路与客户的互利共赢。

(责编：申佳平、高雷)

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