新华社北京1月19日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫在19日召开的全国乡村振兴局长会议上表示，当前和今后一个时期，要把增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力作为巩固拓展脱贫攻坚成果工作的重中之重来抓，着力激发脱贫地区和脱贫群众依靠自身力量发展的志气心气底气。

刘焕鑫表示，推动脱贫地区和脱贫群众增强内生发展动力是破解巩固拓展脱贫攻坚成果面临矛盾问题的必然要求，是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的必然要求。2023年增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，主要从以下几个方面发力。

一是要培育提升产业。这是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的重要支撑。要选准发展方向，特别要依托农业农村特色资源，做好“土特产”文章。要补上产业短板弱项，选好经营模式，健全并落实好联农带农机制，持续开展消费帮扶行动。

二是要积极扩大就业。这是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的现实途径。要抢抓机遇，用好用足国家扩大有效投资和拉动内需的各项政策，坚持就业优先战略，做好扩大脱贫人口务工就业这篇文章。

三是要发展新型农村集体经济。这是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的助推器。要加强资产经营管理，开发利用集体土地，创新发展方式。支持农村集体经济组织发起成立股份合作社，发展具有区域优势的“一村一品”特色产业。

四是壮大县域经济。这是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的关键所在。要着力发展劳动密集型产业，积极培育多元经营主体，引导帮扶力量转换思路。

五是提升脱贫群众技能素质。这是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的治本之策。要摸清底数，掌握需求，分类施策，精准发力。要聚焦重点区域，在国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁大型安置区，持续实施就业帮扶专项行动，支持建设一批培训基地和技工院校，扩大技工院校招生和职业教育培训规模。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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