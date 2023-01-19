新华社北京1月19日电（记者 姚均芳）1月19日，北京证券交易所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》，对证券公司开展北交所股票做市交易业务的流程、权利义务和监督管理等方面予以规定。做市细则和做市指引自发布之日起施行。

北交所相关负责人表示，北交所做市采用在单一证券交易中实施竞价与做市并行的混合交易制度。北交所在竞价交易的基础上引入做市商实行混合交易制度，有助于增加市场订单深度，提升市场稳定性，缩小市场买卖价差，降低投资者交易成本，引入增量资金，提升市场流动性，服务市场高质量扩容。

前期，北交所就做市细则和做市指引向市场公开征求意见，对其中合理意见予以采纳。修订后的做市细则明确，北交所对做市商实行交易权限管理，取得上市证券做市交易业务资格的会员在开通做市交易权限后，可以备案为特定股票做市。做市细则还明确，做市商应当向市场持续提供符合价差和数量要求的双向报价，做市商应当建立风险防范与业务隔离制度、异常交易监控机制，不得实施异常交易行为，确保业务合规有序开展。

据悉，本次规则正式发布后，北交所将进一步推动各市场参与者完成技术改造，同时组织适格会员开展包括权限申请、股票备案等业务准备工作。待全部准备工作就绪后，北交所将另行公告，启动做市交易。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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