盛玉雷

“柿柿如意兔”“苹苹安安兔”“榴莲忘返兔”……首届北京新发地年货节会场上，各种喜庆的兔子造型遍布其间，为忙碌的市场增添了许多年趣。仅开幕当天，市场成交量就达到10.5万吨，交易额约7.26亿元。购销两旺的春节市场，是经济欣欣向荣的折射，也是生活节节向上的缩影。

惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。回望过去一年，抗灾情、抢农时，夺取粮食丰收；畅循环、保主体，稳住经济大盘；强链条、增后劲，掌握发展主动……面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，我国发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障。

观察中国经济，既要看数据变动之“形”，更要观发展积蓄之“势”。日前，2022年中国经济成绩单公布：经济总量超过120万亿元，比上年增长3%，经济增长快于多数主要经济体；粮食总产量13731亿斤，连续8年稳定在1.3万亿斤以上，端牢了中国饭碗；研发投入经费总量首次突破3万亿元，高技术产业投资增长18.9%；货物贸易进出口总值首次突破40万亿元，产业结构优化升级……跳动的数字里，“稳”是鲜明底色，“进”是昂扬旋律。在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，中国经济不仅“体量”更大、“体格”更壮，而且“体质”更好、“免疫力”更强。

推动经济社会发展，归根结底是为了满足人民群众对美好生活的需要。为了人民而发展，发展才有意义；依靠人民而发展，发展才有动力。一年来，居民消费价格指数温和上涨，和每个人生活密切相关的衣食住行价格保持稳定；城镇新增就业提前超额完成全年目标任务，新职业新岗位不断出现；调整国家医保药品目录，持续挤压药品耗材虚高价格水分；商圈客流迅速回升，餐饮、文娱等场所又开始排起长队。每个人的梦想，随着时代的进程逐渐丰满；每个人的生活，伴着经济的发展不断改善。正是在“干一件是一件，干一件成一件”的民生实事中，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

壮阔征程看开局，中流击水看起势。2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。当前，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。越是爬坡过坎，越要提振信心，越要认识到我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。只有激发拼搏的豪情、激扬团结的精神、激荡奋进的力量，我们才能啃下“硬骨头”、踢开“绊脚石”、铲除“拦路虎”，把发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

“推动全球经济增长的最大动力将来自中国”“中国经济前景关系世界繁荣”……从日渐升腾的烟火气里，国际媒体捕捉到中国经济向上向好的积极信号。新的征程上，让我们锚定奋斗目标、掌握历史主动，把稳舵、加满油、鼓足劲，推动我国经济大船继续乘风破浪向前，驶向更开阔的水域。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 16 版）

(责编：白宇、牛镛)

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