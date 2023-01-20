本报记者 欧阳洁

在1月19日举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长盛秋平介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况：“商务部准确把握疫情防控新形势新任务，全力以赴做好春节保供应促消费各项工作，让人民群众度过一个欢乐祥和的节日。”

盛秋平介绍，据商务大数据监测，目前市场运行总体平稳有序。

一是市场供应充足。各地大型批发市场、连锁超市生活必需品备货量比平日增长20%—30%，同比增长10%左右；1月1日—17日，200家大型批发市场猪肉、鸡肉、水果交易量比去年农历同期分别增长6.7%、6.4%、2.7%。

二是价格总体平稳。生活必需品市场供应充足、品种丰富，预计春节期间价格以稳为主。

三是销售稳步恢复。1月上旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长8.7%，同比增长2.5%。

盛秋平介绍，商务部把2023年定位为“消费提振年”，会同相关部门、地方和行业协会安排近300场活动。春节期间，安排迎春消费季，以“2023全国网上年货节”为重点，汇集了“老字号嘉年华”“中华美食荟”“冰雪欢乐购”等丰富多彩的活动。

今年春节是疫情防控进入新阶段后的第一个春节。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，实体零售、餐饮堂食、跨区旅游等各类线下消费场景将加快恢复，线上消费保持旺盛势头。节日期间传统消费提质升级，新型消费亮点纷呈，充分展现我国消费市场的强大韧性和活力。

如何保障春节期间生活必需品的市场供应？

盛秋平表示，商务部高度重视节日市场的保供工作，将做好货源组织，丰富节日市场供应；紧盯节日市场形势，统筹做好生活必需品储备投放；引导商贸流通企业节日期间正常营业，推动农批农贸市场、商超电商、外卖快递企业“能开尽开”。

发展旅游是扩大内需、促进消费的重要举措。文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳介绍，2023年春节期间，文化和旅游部主要开展的促进旅游消费工作包括：抓住消费热点丰富产品供给，创新消费场景，构建主客共享的文化和旅游消费新空间，推出一批节日主题文艺演出、艺术展览；围绕家乡风物营造团圆年味，指导各地依托非遗代表性项目，利用文化产业园区、旅游景区等空间开展非遗展示展演及文化年货节、庙会、灯会等民俗活动；实施消费惠民激发市场活力，指导各地开展文化和旅游消费季、消费月、消费周等活动，举办演出季、创意市集、艺术展览等活动，支持中国非物质文化遗产保护协会举办“非遗兔年大集”；繁荣夜间经济释放消费潜能，指导各地引导国家级、省级夜间文化和旅游消费集聚区等，举办主题夜间活动，推出具有地方特色的沉浸式夜游。

春节期间如何统筹做好疫情防控与文化和旅游消费促进？缪沐阳介绍，一方面，保障文化和旅游消费场所恢复开放，另一方面，指导各地坚持常态化防控和应急处置相结合，统筹疫情防控和行业发展，保障文化和旅游活动正常开展，人员有序流动。

中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

“商务部今年将重点围绕改善消费条件、创新消费场景、营造消费氛围、提振消费信心，促进消费向绿色、智能、健康、品牌、时尚方向发展，进一步增强消费的基础性作用。”盛秋平介绍。一是抓重点，稳住消费大盘。着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。推进绿色智能家电下乡和以旧换新。落实助企纾困的政策措施，支持餐饮等行业加快恢复发展。二是抓创新，激发消费活力。促进直播电商、即时零售等新业态新模式健康发展。发展夜间经济、首店首发经济，打造消费新场景。三是抓载体，优化消费环境。深入推进国际消费中心城市培育建设，稳妥有序推进步行街改造提升。加快建设一刻钟便民生活圈。加快推进县域商业体系建设，畅通工业品下乡、农产品进城双向流通渠道，扩大乡村消费。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 04 版）

(责编：卫嘉、牛镛)

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