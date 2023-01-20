原标题：新华全媒+丨保供稳价不放松 安心过节有保障——国新办发布会介绍春节保供应促消费情况

春节将至，节日期间居民生活必需品市场供应是否充足？如何既满足民众出行需求又做好疫情防控？国新办19日举行新闻发布会介绍相关情况。

春节期间市场供应充足 预计价格以稳为主

商务部副部长盛秋平介绍，据商务大数据监测，目前市场运行总体平稳有序。

市场供应充足。各地大型批发市场、连锁超市生活必需品备货量比平日增长20%至30%，同比增长10%左右；1月1日至17日，200家大型批发市场猪肉、鸡肉、水果交易量比去年农历同期分别增长6.7%、6.4%和2.7%。

价格总体平稳。1月18日，粮油价格与一周前基本持平；肉类价格小幅波动；禽产品价格小幅上涨；受季节性因素影响，30种蔬菜平均价格上涨9.2%，但比去年农历同期下降5.0%。

销售稳步恢复。1月上旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长8.7%，同比增长2.5%。

“后期来看，生活必需品市场供应充足、品种丰富，预计春节期间价格以稳为主。”盛秋平说。

为做好春节期间居民生活必需品市场供应，盛秋平说，将做好货源组织，丰富节日市场供应；紧盯节日市场形势，统筹做好生活必需品储备投放；引导商贸流通企业节日期间正常营业，推动农批农贸市场、商超电商、外卖快递企业“能开尽开”，鼓励重点商超适当延长营业时间。

线上线下消费加快恢复 统筹疫情防控和行业发展

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说，今年春节是疫情防控转段后第一个春节，实体零售、餐饮堂食、跨区旅游等各类线下消费场景将加快恢复，线上消费保持旺盛势头。

据商务大数据监测，1月上旬，重点零售企业食品、饮料、服装销售额环比均增长20%以上；重点零售企业绿色有机食品销售额同比增长22.8%。据有关机构统计，春节档电影预售票房已突破3亿元。冰雪消费持续升温，春节期间黑龙江滑雪订单量同比增长近60%。

春节期间旅游探亲等人员流动大幅增加，如何既满足民众出行需求又做好疫情防控，让民众安心过年？

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳说，一方面保障文化和旅游消费场所恢复开放，满足百姓文化和旅游需求；另一方面，坚持常态化防控和应急处置相结合，平稳有序落实“乙类乙管”相关防控政策，统筹疫情防控和行业发展，确保各项疫情防控要求落实到位，保障文化和旅游活动正常开展，人员有序流动。

春节期间涉疫药品和医疗用品稳价保质工作不放松

春节期间，做好涉疫药品和医疗药品的保供稳价工作十分重要。国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江说，市场监管总局部署开展为期半年的全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动。当前，专项行动已经在全国市场系统全面展开。

据介绍，近一个月来，全国市场监管系统共立案查处各类涉疫药品和医疗用品违法案件7880多件，为消费者挽回经济损失6310多万元，处罚金额近千万元。对很多严重哄抬价格、假冒伪劣违法行为按照有关法律法规顶格处罚。

陈志江说，下一步，市场监管部门将全面推进稳价保质专项行动。特别是在春节期间，畅通12315投诉举报渠道，加强农村地区涉疫药品和医疗用品价格监管，部署节假日市场巡查和价格监测，做到春节期间稳价保质工作不放松，人民群众合法权益有保障。

(责编：赵竹青、杨迪)

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