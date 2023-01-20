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春节期间严肃查处“天价”事件等各类价格违法行为

2023年01月20日08:49 | 来源：新华网
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原标题：春节期间严肃查处“天价”事件等各类价格违法行为

　　新华社北京1月19日电（记者谢希瑶）市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江19日说，市场监管总局高度关注春节期间市场价格形势，严肃查处各类价格违法行为，特别是各类“天价”事件等严重损害消费者权益的恶劣行为。

　　国新办当天举行新闻发布会，介绍春节期间保供应促消费工作。陈志江在发布会上说，市场监管总局将立足稳物价、促消费，聚焦三方面：

　　聚焦民生领域。重点关注粮油肉蛋奶、蔬菜水果、特色商品等线上线下市场价格的变化情况。严肃查处价格欺诈、未明码标价等扰乱市场价格秩序的行为，配合相关部门做好粮食、猪肉等重要民生商品保供稳价工作。密切关注煤炭、天然气等居民取暖所用能源价格的波动情况，确保人民群众温暖过节。

　　聚焦旅游出行领域。保障群众旅游出行价格基本稳定。督促公路、铁路、民航等交通领域的经营者严格落实国家有关价格政策要求。密切关注酒店、旅游、餐饮行业消费情况，规范景区、餐饮、住宿、娱乐、购物、停车等环节价格秩序。正确区分价格恢复性上涨和乱涨价问题，指导经营者明码标价、收费公示。

　　聚焦苗头性和倾向性问题。早发现、早处置，保障人民群众合法权益。加强形势研判，突出生活必需品、出行服务等消费热点，加强价格监测和分析预警，提高监管敏锐性和针对性。及时处理价格投诉举报，回应社会关切。

(责编：赵竹青、杨迪)
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