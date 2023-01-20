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保供应促消费 过好“舌尖上的中国年”

2023年01月20日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：保供应促消费 过好“舌尖上的中国年”

　　兔年将至，为保障春节市场供应、促进节日消费，商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局等部门多措并举，协同发力。1月19日下午，在国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长盛秋平表示，春节期间，将安排迎春消费季，让人民群众过一个欢乐祥和的新春佳节。

　　填满菜篮子，做好年夜饭，过好“舌尖上的中国年”，少不了充足的市场供应和健康的消费氛围。盛秋平介绍，目前市场运行总体平稳有序：市场供应充足、价格总体平稳、销售稳步恢复。各地大型批发市场、连锁超市生活必需品备货量比平日增长20%—30%。在价格方面，1月18日，粮油价格与一周前基本持平；肉类价格小幅波动。

　　除了吃住行，游购娱也是百姓精神文化生活的重要部分。“我们指导各地开展文化和旅游消费季、消费月等活动。”文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳也表示，“支持有条件的地方发放文化和旅游消费券、积分奖励等惠民补贴，有效带动二次消费、衍生消费。”

　　为繁荣夜间经济，释放消费潜能，各地组织了不少活动。缪沐阳介绍，山东省级财政将安排2.1亿元用于发放文旅惠民消费券，减免景区门票、提升景区品质、开展主题活动。河北、福建、贵州等地也为消费者提供了一揽子惠民礼包，提高消费者的体验感、获得感。（实习记者骆香茹）

(责编：赵竹青、杨迪)
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