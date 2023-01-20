原标题：河北易县：让“小巨人”焕发“大能量”

春节将至，在河北省易县经济开发区建投宝塑管业有限公司设备打包车间内，企业员工正在为“大块头”的PVC-O生产主体设备打包“穿衣”，较小的生产部件一一排序装入量身定制的木箱……随着最后一件生产部件打包完成，巴西某企业订制的PVC-O生产设备即将通过海运发往南美洲。

“这次出口项目是宝塑管业自主研发的PVC-O干式一步法工艺装备和技术捆绑销售，实现了中国PVC-O塑料管道加工技术出口零的突破。”河北建投宝塑管业有限公司副总工程师王迎涛告诉记者，企业自主创新取得了阶段性成果。

培优扶壮 推动“小巨人”自主“大创新”

记者在河北建投宝塑管业有限公司展厅看到，湛蓝的太极蓝PVC-O管，科技感十足，格外亮眼。

“这种太极蓝PVC-O管是我们企业自主研发的‘拳头’产品。”河北建投宝塑管业有限公司企划总监韩立壮告诉记者，环向和轴向同时拉伸的特殊加工工艺，使产品具有了高强度、高韧性、高抗冲等特性，比传统塑料管材节省一半原材料，碳排放减少20%至30%。据介绍，企业年研发资金投入保持在年销售收入的8%以上，2022年研发投入突破1500万元，部分自主研发专利产品已投入市场产生效益。

记者了解到，在政府的引导下，河北建投宝塑管业有限公司围绕专精特新，持续自主研发，先后获得三十多项具有自主知识产权的国家专利。实现了从专精特新“小巨人”，到行业内“隐形冠军”的蜕变。

筑巢引凤 投资洼地打造产业发展高地

“以科技的主动赢得发展的主动，是易县产业成功转型的关键要素。”易县经济开发区管委会副主任韩阳春说。

近年来，易县深入实施创新驱动战略，围绕推动传统建材向绿色建材转型升级、培育战略性新兴产业，吸引科技型中小企业和高新技术企业扎根置业。政府搭台，企业“唱戏”，通过积极对接央企、国企，推进产业链招商、精准招商，深化与重点高校、科研院校合作，培育和引进高端人才，带动企业科技创新。

为了让企业进驻舒心，发展安心，该县通过建立包联机制，对重点项目、140家企业实行县级领导、职能部门包联制度，从项目洽谈、签约、落地、开工、投产各个环节全过程跟踪服务。同时，推进企业投资项目改革；推进“一链办”审批模式，审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，为项目企业提供全方位、保姆式服务。

“政府当企业的‘主心骨’，我们就吃了发展的‘定心丸’。”易县明安电子有限公司负责人周晓雨深有感触地说。随着春节临近，企业订单骤增，发展资金短缺成为困扰企业的难题。通过政府搭建的金融服务平台，易县农村信用联社及时为企业提供了2500万元资金支持，解了企业的燃眉之急。

“通过‘线上+线下’的服务方式，易县联社对不同类型企业融资需求‘一对一’交流诊脉，制定专项融资方案，到2022年底，已累计为189家企业提供金融支持。”易县农村信用联社董事长张志刚说。

金融为产业发展增添活力。2022年，该县有9家金融机构与31家企业建立对接平台，落实金融优惠政策、定制个性化金融产品，发放贷款12.9亿元。

种下梧桐树，引来“金凤凰”。2022年，易县新增“专精特新”企业6家、高新技术企业9家、科技型中小企业323家。同时，完成工业技改投资7.9亿元，同比增长53%，8家企业技改项目列入省级技改项目库。经济开发区全年完成营业收入72亿元，同比增长约80%。

“开发区是科技创新的主战场，只有坚持对症下药，推进银企对接，落实精准惠企措施，推进人才引进、工艺改造和产品创新，才能让‘小巨人’们发展得更好，走得更远。”易县人民政府县长杨大伟说。

(责编：赵竹青、杨迪)

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