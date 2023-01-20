人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河北易县：让“小巨人”焕发“大能量”

2023年01月20日08:53 | 来源：科技日报
小字号

原标题：河北易县：让“小巨人”焕发“大能量”

　　春节将至，在河北省易县经济开发区建投宝塑管业有限公司设备打包车间内，企业员工正在为“大块头”的PVC-O生产主体设备打包“穿衣”，较小的生产部件一一排序装入量身定制的木箱……随着最后一件生产部件打包完成，巴西某企业订制的PVC-O生产设备即将通过海运发往南美洲。

　　“这次出口项目是宝塑管业自主研发的PVC-O干式一步法工艺装备和技术捆绑销售，实现了中国PVC-O塑料管道加工技术出口零的突破。”河北建投宝塑管业有限公司副总工程师王迎涛告诉记者，企业自主创新取得了阶段性成果。

　　培优扶壮 推动“小巨人”自主“大创新”

　　记者在河北建投宝塑管业有限公司展厅看到，湛蓝的太极蓝PVC-O管，科技感十足，格外亮眼。

　　“这种太极蓝PVC-O管是我们企业自主研发的‘拳头’产品。”河北建投宝塑管业有限公司企划总监韩立壮告诉记者，环向和轴向同时拉伸的特殊加工工艺，使产品具有了高强度、高韧性、高抗冲等特性，比传统塑料管材节省一半原材料，碳排放减少20%至30%。据介绍，企业年研发资金投入保持在年销售收入的8%以上，2022年研发投入突破1500万元，部分自主研发专利产品已投入市场产生效益。

　　记者了解到，在政府的引导下，河北建投宝塑管业有限公司围绕专精特新，持续自主研发，先后获得三十多项具有自主知识产权的国家专利。实现了从专精特新“小巨人”，到行业内“隐形冠军”的蜕变。

　　筑巢引凤 投资洼地打造产业发展高地

　　“以科技的主动赢得发展的主动，是易县产业成功转型的关键要素。”易县经济开发区管委会副主任韩阳春说。

　　近年来，易县深入实施创新驱动战略，围绕推动传统建材向绿色建材转型升级、培育战略性新兴产业，吸引科技型中小企业和高新技术企业扎根置业。政府搭台，企业“唱戏”，通过积极对接央企、国企，推进产业链招商、精准招商，深化与重点高校、科研院校合作，培育和引进高端人才，带动企业科技创新。

　　为了让企业进驻舒心，发展安心，该县通过建立包联机制，对重点项目、140家企业实行县级领导、职能部门包联制度，从项目洽谈、签约、落地、开工、投产各个环节全过程跟踪服务。同时，推进企业投资项目改革；推进“一链办”审批模式，审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，为项目企业提供全方位、保姆式服务。

　　“政府当企业的‘主心骨’，我们就吃了发展的‘定心丸’。”易县明安电子有限公司负责人周晓雨深有感触地说。随着春节临近，企业订单骤增，发展资金短缺成为困扰企业的难题。通过政府搭建的金融服务平台，易县农村信用联社及时为企业提供了2500万元资金支持，解了企业的燃眉之急。

　　“通过‘线上+线下’的服务方式，易县联社对不同类型企业融资需求‘一对一’交流诊脉，制定专项融资方案，到2022年底，已累计为189家企业提供金融支持。”易县农村信用联社董事长张志刚说。

　　金融为产业发展增添活力。2022年，该县有9家金融机构与31家企业建立对接平台，落实金融优惠政策、定制个性化金融产品，发放贷款12.9亿元。

　　种下梧桐树，引来“金凤凰”。2022年，易县新增“专精特新”企业6家、高新技术企业9家、科技型中小企业323家。同时，完成工业技改投资7.9亿元，同比增长53%，8家企业技改项目列入省级技改项目库。经济开发区全年完成营业收入72亿元，同比增长约80%。

　　“开发区是科技创新的主战场，只有坚持对症下药，推进银企对接，落实精准惠企措施，推进人才引进、工艺改造和产品创新，才能让‘小巨人’们发展得更好，走得更远。”易县人民政府县长杨大伟说。

(责编：赵竹青、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何降低返乡途中疫情传播风险？交通运输部介绍
　　人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今年春运客流量大幅回升。为降低疫情传播风险，交通运输部制定了工作方案，印发了防控指南，部署要求各地从以下四方面做好春运疫情防控工作： 一是加强场站和交通运输工具消毒通风。…
交通运输部：春节自驾出行占比将达6成以上
　　人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今年回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放。 周旻介绍，根据预测，今年自驾出行将占主流，约占各种出行方式的六成以上。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部