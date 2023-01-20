原标题：我国首部飞行器实验力学著作出版

近日，我国首部飞行器实验力学著作《飞行器实验力学》由科学出版社出版发行。

中国科学院院士于起峰在该书序中认为，该书以实验力学与飞行器发展为切入点，从行为描述、规范要求到基本内涵，从载荷计算、等效模拟、测量方法到数据处理，从理论方法、工程背景、实验系统到典型案例，统筹了科学知识与工程技术，凝聚了研究成果和工程实践，汇集了力学理论和实验方法，是一部集理论性、实践性和创新性于一体的学术专著。

飞行器实验力学是以实验力学为基础，以规范要求为输入，系统性研究飞行器广义载荷简化、服役工况模拟、物理响应表征、实验数据处理和力学性能评估的一门科学。

《飞行器实验力学》由飞行器强度领域专家、中国飞机强度研究所研究员王彬文所著。随着飞行器速度、高度和性能的不断提升，飞行器实验力学面临着载荷复杂、精准测控、数据处理三大挑战。本书作者紧抓我国航空航天工业高速发展之机遇，聚焦飞行器研制之需求，以实验力学发展为基础，在规范标准解析、载荷环境模拟、物理响应测量、实验数据处理等方向开展了一系列关键技术研究，形成了本书的核心内容。（记者马爱平）

(责编：赵竹青、杨迪)

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