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智能电网数字化计量系统关键技术取得突破

2023年01月20日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：智能电网数字化计量系统关键技术取得突破

　　近日，2022年度电力创新奖授奖成果正式公布。其中，由中国电力科学研究院有限公司雷民、殷小东等人申报的“智能电网数字化计量系统关键技术及应用”技术成果荣获电力创新奖一等奖。

　　作为电网电压、电流、电能的基础感知节点，计量系统是电网数字化转型的基础和重要组成部分。随着智能电网的发展，计量系统可靠测量能力不足，数据融合应用效率低，难以支撑电网数字化转型对海量准确计量数据的需求，攻克电网数字化计量系统关键技术迫在眉睫。

　　据了解，中国电力科学研究院有限公司从2012年组建数字化计量技术攻关团队，在计量系统架构、计量溯源体系、数据融合应用三方面开展技术创新，提出自校准的数字化集中计量系统架构，攻克系统级计量数据的实时自监测自校准难题；提出基于量子技术的数字量值溯源方法和“众数—赫米特”暂态校验方法，溯源准确度大幅提升；发明了基于高速同步采样和潮流分布逻辑判断的电能分析技术，实现电力系统宽动态、快时变的电能精准计量。由此，推动建立了我国数字化计量溯源体系，为电力、铁路、航天等各行业高电压测量提供准确量值。

　　目前，依托该项目成果，攻关团队在全国范围内科研院所、军工企业、生产制造企业和电网开展量值传递和现场检测，统一全国量值；支撑张北柔直工程、上海世博园建设、±1100kV直流输电等重大工程和全国智能变电站数字化计量系统的建设，有效保障我国重大工程安全稳定经济运行；在陕西美鑫、山西阳泉等大型冶金行业用户推广应用，国内首次实现数字化计量贸易结算，推动数字化计量系统的法治化建设。同时，该项目成果已在巴西、巴基斯坦和土耳其等国推广应用。（记者华凌）

(责编：赵竹青、杨迪)
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