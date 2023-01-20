人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

星星正从人类视野中快速消失

2023年01月20日08:55 | 来源：科技日报
小字号

原标题：星星正从人类视野中快速消失

　　世界各地的人们在夜空中看到的星星越来越少，星星能见度的变化可用每年7%—10%的天空亮度增加来解释。近日发表在《科学》杂志上的一项研究，揭示了2011年至2022年间50000多次肉眼观察夜空的分析结果。

　　在地球陆地表面的很大一部分，天空在日落后很长一段时间内继续散发着人造暮光。这种“天光”是一种对环境有严重影响的光污染形式，会影响昼夜活动的动物，也会破坏人类文化遗产的重要组成部分。还会对观星和天文学产生负面影响。

　　以前没有在全球范围内测量过天空辉度随时间的变化。虽然原则上可通过卫星测量，但监测整个地球的唯一电流传感器并没有足够的准确性或灵敏度。

　　因此，一种有前途的方法是利用人们的观察力，将人眼用作传感器，并在公民科学实验的框架内这样做。美国国家科学基金会NOIRLab发起的“夜间地球”项目从2006年开始运行，全世界的人都可参与到这个项目中。

　　参与者观测他们的夜空，然后使用在线表格报告一组8张星图中的哪一张最符合他们所看到的，每张图表都显示了不同程度光污染下的天空。

　　该研究的第一作者、德国地球科学研究中心和波鸿鲁尔大学的克里斯托弗·凯巴说：“个人贡献就像一个全球传感器网络一样协同工作，使新科学成为可能。”

　　研究人员分析了2011年至2022年间全球51351名参与者在无云和无月之夜拍摄的画面数据。这些数据来自全球19262个地点，包括欧洲的3699个地点和北美的9488个地点。

　　凯巴说，在城市环境中，星星从人类视线中消失的速度是惊人的。研究发现，可见星星数量的变化可用夜空亮度的增加来解释。在欧洲，他们发现夜空亮度每年增加6.5%；在北美，这一比例为10.4%。

　　为了让这些数字更容易理解，凯巴解释了在一个夜空亮度每年增长9.6%（全球平均水平）的地方的观星影响。“如果继续以这种速度发展，一个出生时能看到250颗星星的孩子，在18岁生日时只能看到100颗星星。”（记者张梦然）

　　【总编辑圈点】

　　生物的许多行为和生理过程都会受到光的影响，包括光照强度、光照时间、光的波长等方面。而除了生物，另一个受光照影响的大户其实是天文学领域。“污染”人们视野的除了光学光源，还有各种无线电源，如手机、无线互联网发射器、GPS卫星等。在本文中，科学家们得出一个新结论：尽管人们对光污染的认识在不断提高，但目前的照明政策，还没有带来任何改善，至少在陆地层面上如此。

(责编：赵竹青、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何降低返乡途中疫情传播风险？交通运输部介绍
　　人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今年春运客流量大幅回升。为降低疫情传播风险，交通运输部制定了工作方案，印发了防控指南，部署要求各地从以下四方面做好春运疫情防控工作： 一是加强场站和交通运输工具消毒通风。…
交通运输部：春节自驾出行占比将达6成以上
　　人民网北京1月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，今年回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放。 周旻介绍，根据预测，今年自驾出行将占主流，约占各种出行方式的六成以上。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部