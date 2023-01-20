格陵兰冰盖经历千年最暖时刻
2023年01月20日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：格陵兰冰盖经历千年最暖时刻
对公元1100年至2011年格陵兰中北部的温度重建显示，格陵兰冰盖的近期温度是过去1000年里最高的。这项19日发表于《自然》的研究指出，格陵兰冰盖在2001年至2011年的温度比整个20世纪平均高了1.5℃。
格陵兰冰盖因其巨大规模、辐射效应和淡水储量，一直对全球气候起着重要作用。格陵兰冰盖边缘的气象站显示，其沿岸区域一直在变暖，但由于缺乏长期观测，关于全球变暖对格陵兰冰盖中部的影响我们所知不多，对该区域仅有的多站点冰芯记录来自“北格陵兰走廊”，已于1995年终止。
德国阿尔弗雷德·魏格纳研究所团队从“北格陵兰走廊”的5个考察站点重新钻取冰芯，重建了公元1100年至2011年格陵兰中北部的温度。团队指出，格陵兰中北部近期的温度比之前1000年更高。他们发现，平均而言，2001—2011年的重建温度比1961—1990年期间高了1.7℃，比整个20世纪高了1.5℃。研究人员提出，升温或许是自然变率以及18世纪以来人为气候变化导致明显长期暖化趋势这两个因素共同作用的结果。（记者张梦然）
(责编：赵竹青、杨迪)
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