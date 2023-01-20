孙奇茹

原标题：“年货春运”折射消费新热潮

浓缩了与家人团圆的温情、对故乡风土人情的思念，脚步渐近的兔年春节迎来了传统年味的强势回归。春节前，载着满满心意的年货跟随人们归乡的脚步一起奔向各地，传统文化与国潮成为人们采购年货时越来越明显的消费趋势。

“年货春运”又热起来了

“出发回老家之前，先给老妈买了部新手机，给老爸买了智能音箱，等我人到家礼物也一起到了。”准备腊月二十八从北京回山东老家的杨女士说。

承载着年味与亲情的年货春运，是如今中国消费流动的缩影。京东数据显示，今年高线城市的用户，尤其是年轻人，喜欢将数码电器、智能产品通过电商送到家乡的老爸老妈手上；而各地特色农产品也上行到全国各大城市，让远方的亲友也能享受到家乡美味。

从异地订单量来看，今年各地特产从当地邮寄到北上广等一、二线城市的订单量在特产订单消费中占比有所下降，“这应该与更多人在今年选择回老家过年有关”，京东相关负责人说。平台数据显示，今年异地订单主要体现在身处一、二线城市或经济发达省份的用户向家乡发出的年货上，其中广东、北京、上海、江苏、山东、浙江6省市发出异地订单量同比增长34%，占全国总订单量较去年增长16%。广东、北京、上海依然是异地订单最大发出地，而且对比2022年虎年春节，北上广发出的异地订单量占比在上升、同比大幅增长。

京东数据显示，2023年年货节期间，春节传统习俗的传承成为了消费者心中的主流，82.2%的用户表示会购买年夜饭、传统美食、土特产等，同时59.9%的用户表示愿意购买春联、年画、剪纸、装饰等提升过年气氛的产品。

传统“年味”回归，一个个年俗产业带也热了起来。“世界小商品之都”义乌所在地金华市，“承包”了全国近一半的对联、灯笼、剪纸、挂饰，三成的红包、福字和门幅。以木板年画闻名的潍坊迎来一波销售小高峰，近半个月在淘宝天猫增长一倍以上。

“食补”成年夜饭新宠

兔年春节临近，家家户户开始张罗起年夜饭，而今年年夜饭的关键词是“食补”。

“春节因为工作原因留京回不了家，给家里寄了满汉全席预制菜。没等到年夜饭，爸妈已经迫不及待地吃上了，只需要几分钟加工就能吃上。”白领郭先生说。

希望家人身体健康，是不少消费者心中比往年更加强烈的心愿。90后小晓向记者表示，年底前全家成员都“阳康”了，老人平时花钱比较省，趁着过年回家，要多给家人补充蛋白质。要吃得好，但也不希望家人太过劳累，因此，不少年轻人选择带半成品礼盒回家过年。

淘宝数据显示，健康营养成为今年年夜饭的新趋势，猪肚鸡、佛跳墙等“食补”菜肴热销，花胶鸡、帝王蟹搜索量环比均翻了2倍，滋补汤包也受到热捧。京东2022消费趋势数据也显示，人们对于“吃”的要求更高，在注重便捷性的同时更注重成分和健康，低温海产干货、预制菜肴套餐等成交额实现2倍以上增长。

非遗体验等文化消费成新年俗

春节背后承载的传统文化，也在兔年春节不断散发生机与活力，掀起文化消费热。

飞猪数据显示，今年春节包含灯会、庙会等关键词的旅游商品预订量同比增长近2倍。“国风+旅游”“非遗+旅游”备受年轻消费者青睐，包含汉服、非遗、手工艺等体验活动的旅游商品预订量同比增长近1倍，西安、北京、洛阳、西双版纳、济南、成都等成为国风、非遗体验类旅游的热门目的地。

走进博物馆，徜徉于珍贵文物之间，感受中国传统文化的趣味和魅力，正成为一种新年俗。近期，共有25家博物馆参与到了抖音电商首届“文创年货节·博物馆里过新年”活动中，带动博物馆文创产品在平台销量环比上月增长了644%。储存了千年历史的博物馆，携精美的国潮文创，“火”到了新春市场。甘肃省博物馆的罐语千年热水袋、河南博物院的伏羲女娲棒棒糖、故宫博物院的兔年春联礼包走进了更多消费者的视野，为新年增添了一份厚重的历史底蕴。

(责编：赵竹青、杨迪)

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