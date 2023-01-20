原标题：江西上犹：特色产业助推乡村振兴

冬日暖阳里，走进江西省赣州市上犹县紫阳乡金峰油茶基地的榨油厂，一股沁人心脾的茶油清香扑鼻而来。榨油工人们正操控着机器忙得不亦乐乎：搬运茶籽、烘干油茶、碾茶籽、压榨出油……澄亮的茶油汩汩流出，色似黄金香似桂，将新鲜“出炉”的茶油小心翼翼地舀到油桶里，心里满是收获的甜蜜。

油茶是上犹县的一项重要经济作物，也是当地农户一项经济来源，一次栽种，多年受益，2022年该县茶油产量达到2500吨。到目前为止，该县有油茶林面积37.14万亩，建有油茶新植基地10个、市级低改示范基地4个、市级提升示范基地4个、县级提升示范园1个；有深加工企业1家、粗加工小作坊160多家；开发有“阿吉叔”“宝生缘”“虎头寨”等食用油系列和“赣之露”护肤保健品系列茶油产品，被列为国家油茶产业发展试点县、全国油茶产业发展重点县。

近年来，上犹县以“基地+合作社+农户”的生产经营模式，把农户利益和油茶造林、管护结合起来，在绿化山地的同时有效带动农户就业和村级集体增收，巩固脱贫攻坚成果，以产业发展促进乡村振兴。

尝到油茶产业“甜头”的上犹人不光种植油茶，还因地制宜，大力发展茶叶、果业、中药材等地方特色产业，2022年新开发脐橙面积1135亩，新增12个富硒产品认证，并围绕着这些产业培育壮大一批带动能力强、市场前景好的龙头企业和基地577家，通过积极推行经营主体直接带动农户发展生产、吸纳农村劳动力稳定就业等利益联结模式链接累计带动11026人次。

在上犹县营前镇，太阳照耀着一排排单晶硅光伏板，转换成绿色清洁能源，这是上犹县特色产业之一的光伏产业。该发电项目投资达3亿元，安装总容量为30兆瓦，占地面积800余亩，采用“上层光伏发电、下层水产养殖”的“渔光互补”新型光伏发电模式，有效节约了土地，具有生态、节能、效率高等优点，年均上网电量2900多万千瓦时，实现了经济发展与生态建设共赢。

“全县建成176个村级光伏电站，装机容量为14.575兆瓦，2022年电站收益140.97万元，收益的60%用于公益性岗位工资发放，其余收益用于对收入较单一的低收入脱贫户和‘三类人员’进行补助和小型公益性支出。”上犹县乡村振兴局副局长徐修金介绍。

(责编：赵竹青、杨迪)

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