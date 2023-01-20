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报告显示：逾九成企业满意中国营商环境

2023年01月20日09:01 | 来源：法治日报
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原标题：报告显示：逾九成企业满意中国营商环境

　　中国国际贸易促进委员会近日公布的《2022年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示：外资企业对中国营商环境满意度总体较高，90.22%的外资企业对获取经营场所和纳税评价“较满意”以上，88.26%对市场准入评价“较满意”以上。

　　据中国贸促会新闻发言人杨帆介绍，中国贸促会自2016年起连续7年开展大规模中国营商环境调查，并发布年度报告。《2022年度中国营商环境研究报告》(以下简称《报告》)显示，受访企业对全国营商环境评价为4.38分，满分为5分，超九成受访企业对中国营商环境评价为“满意”及以上水平。社会信用(4.53分)、财税服务(4.52分)和社会法治(4.50分)指标评价较高。

　　《报告》总结了2022年中国营商环境建设主要成就。一是营商环境创新改革“从点到面”，扩大改革效果，推动全国营商环境整体改善；二是从完善法律体系、提高知识产权保护水平，维护市场公平与健康发展等方面推进法治化营商环境建设；三是相关规范措施持续出台，跨区跨部门的制度性交易成本逐渐降低，市场壁垒逐步打破；四是多措并举帮助外资企业纾难解困，坚定外企扎根中国信心底气；五是加强顶层制度创新引领，健全科技成果转化机制，提高财税扶持力度，不断激活企业创新活力。

　　根据调查结果，2022年，受访企业在企业设立和退出以及基础设施环境方面获得感最强，评价分别较2021年提高了0.07分和0.05分。从二级细分指标看，在企业设立和退出指标中，土地获取评价提高0.09分，破产手续办理评价和环保手续评价均提高0.06分。在基础设施环境指标中，交通运输指标评价提升最多，达0.12分；其次是城市规划、建设与环保设施指标，评价均提高0.05分；网络通信指标评价增长0.03分。

　　针对一些分析认为的“2023年中国外贸仍面临不少挑战”的说法，杨帆表示，2023年，在外需整体萎缩、全球范围内产业链供应链加速调整等大背景下，中国贸促会将强化贸易投资促进职能，提升产业服务水平，更大力度支持企业稳订单、拓市场。

　　一是以举办首届中国国际供应链博览会等经贸活动为重点，为外贸企业搭建更多对外展示和洽谈商机平台。二是以积极开展出国展览试点后续项目审批为重点，加快推动全面恢复常规审批，实施出国(境)展览计划，加大组织企业出国参展力度，重点推动在发展中国家、新兴市场国家和战略性新兴领域参展办展，着力打造自主海外品牌展。三是以加强RCEP推广实施为重点，全面提升RCEP培训师资队伍水平，继续举办自贸协定推广实施国际合作论坛等活动，加快完善自贸协定数据库、查询平台和咨询平台，多措并举把协定规则变成企业发展红利。四是以更好发挥贸法通平台功能作用为重点，加强对外贸企业合规风险排查，为企业提供更加便捷周到的咨询服务。五是以完善外贸企业调研机制为重点，进一步强化高水平应用型智库建设，加强对企业问题诉求的搜集整理和建言献策。

(责编：赵竹青、杨迪)
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