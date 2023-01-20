原标题：海南自贸港“零关税”进口货值近150亿元

海南自贸港“零关税”政策红利正在持续释放。记者19日从“海南外贸情况暨海口海关支持海南自由贸易港建设”新闻发布会上获悉，自“零关税”清单落地实施以来至2022年底，海关共监管“零关税”货物149.64亿元(人民币，下同)，减免税款26.57亿元。

“零关税”是海南自贸港重要制度设计，首张“零关税”清单于2020年12月1日落地实施。目前自用生产设备负面清单、交通工具及游艇正面清单、原辅料正面清单已经公布，岛内居民消费进境商品正面清单尚未公布。

海口海关副关长田涛介绍，海关已推动海南自贸港原辅料、自用生产设备两张“零关税”政策进行首轮调整，政策享惠面不断拓展。

当前，海南全岛封关运作准备工作正在进行，压力测试范围稳步扩大。田涛表示，海口海关已成立工作专班，围绕全岛封关运作重点任务清单、项目清单、压力测试清单89项任务开展集中攻关；配合海关总署研究海南自贸港海关监管办法已基本成型，“一人一码”“一企一账”及风险防控方案取得突破。自贸港高“含金量”政策——加工增值30%免关税政策自实施以来，享受加工增值免关税货物28.53亿元，减免关税2.54亿元。

在风险防控方面，海关已围绕全岛封关运作三大类31项风险，形成风险防控工作预案和责任清单，32项数据实现关地共享。

海口海关自贸区和特殊区域发展处处长何斌表示，海关将加强对“零关税”清单等自贸港早期政策的风险评估，不断优化完善海关监管制度。加强前瞻性风险识别和风险防控，研究构建全场景全生态的风险防控体系。(记者 王子谦)

(责编：赵竹青、杨迪)

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