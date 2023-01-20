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中国商务部研判春节消费趋势：更重品质、更显年味

2023年01月20日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国商务部研判春节消费趋势：更重品质、更显年味

　　中国疫情防控转段后首个春节将至，中国商务部消费促进司司长徐兴锋19日在北京表示，实体零售、餐饮堂食、跨区旅游等各类线下消费场景加快恢复，线上消费保持旺盛势头，预计春节消费呈现更重品质、更显年味等趋势特点。

　　国务院新闻办公室当天举行保障春节市场供应、促进节日消费新闻发布会。徐兴锋在会上说，根据商务部对节前消费市场的调研和监测情况，初步研判，今年春节消费市场将呈现以下趋势特点。

　　一是商品消费更重品质。节日临近，米面油、瓜果蔬菜等生活必需品消费保持平稳，传统年货、土特产品、衣帽服饰、鲜花绿植等销售增长较快，物美质优、性价比高的商品更受欢迎，重品质、讲实惠的特征比较明显。据商务大数据监测，1月上旬，重点零售企业食品、饮料、服装销售额环比均增长20%以上。

　　二是餐饮消费更显年味。线下餐饮加快恢复，许多餐饮企业推出各类年夜饭套餐，北京、上海、武汉、济南等地知名老字号饭店年夜饭预订火爆，部分饭店预订量同比增长1倍以上；一些餐饮企业推出送餐到家、大厨上门等服务，满足多样化消费需求。

　　三是体验消费更受欢迎。旅游、赏剧、观影、看展、滑雪等过节方式更受居民青睐。上海、云南等地一些民宿客房预订率超过80%。各地剧场、影院人气持续回升，据有关机构统计，春节档电影预售票房已突破3亿元人民币。冰雪消费持续升温，春节期间黑龙江滑雪订单量同比增长近60%。

　　四是绿色消费更受青睐。绿色健康消费理念日益深入人心，有机食品、健身器材、户外运动用品等绿色健康类商品销售快速增长。据商务大数据监测，1月上旬，重点零售企业绿色有机食品销售额同比增长22.8%。

　　徐兴锋说，总的来看，节日期间传统消费提质升级，新型消费亮点纷呈，充分展现了中国消费市场的强大韧性和活力。(记者 王恩博)

(责编：赵竹青、杨迪)
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