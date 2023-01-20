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2022年中国脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展

2023年01月20日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：2022年中国脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展

　　中国国家乡村振兴局局长刘焕鑫19日在北京召开的全国乡村振兴局长会议上指出，2022年经过各方面共同努力，脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线，乡村发展、乡村建设、乡村治理取得新进展新成效。

　　刘焕鑫指出，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年。各地区各部门全面落实中共中央、国务院决策部署，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。经过各方面共同努力，脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线，乡村发展、乡村建设、乡村治理取得新进展新成效。

　　概括起来，主要有三大标志性成果：一是防止返贫监测帮扶机制有效发挥作用，做到了早发现、早干预、早帮扶，没有发生规模性返贫现象。2022年，累计识别纳入监测对象中，65.3%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施；“三保障”、饮水安全和兜底保障水平持续巩固提升。

　　二是脱贫劳动力就业形势保持稳定。2022年，务工就业规模达到3277.9万人，比2021年底增加132.9万人，超过年度目标任务258.7万人。

　　三是脱贫地区和脱贫人口收入较快增长。2022年，脱贫县农民人均可支配收入、脱贫人口人均纯收入增速均高于全国农民平均水平；脱贫人口人均纯收入达到14342元人民币，同比增长14.3%，低收入脱贫人口人均纯收入增速明显加快。(记者 阮煜琳)

(责编：赵竹青、杨迪)
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