原标题：“传统制造业大市”浙江温州发布超百条工业科技新政

“工业科技政策共分为支持创新创造、抢抓数字经济发展机遇、推进知识产权强市和质量强市建设、支持企业提质增效四个部分，共101条政策。”1月19日，浙江省温州市人民政府副秘书长吴曙光在当地召开的温州市产业高质量发展政策新闻发布会上介绍了新一轮“科技新政礼包”。

温州民营经济发达，尤其以传统制造业闻名。此次百余条科技新策的出台，或将有力推动该市产业转型升级。

记者了解到，工业科技新策主要是突出“高精尖”导向，重点支持“大孵化器集群建设”“关键核心技术攻关”“企业加大研发投入”三方面。

其中，在企业加大研发投入方面，今年温州将支持科技型企业“应享尽享”税收优惠、研发投入、高企认定等政策，培育壮大科技企业群体，同时支持企业研发机构、新型研发机构、技术转移转化中心等建设，以绩效为导向加大奖励力度。

“2023年科技新政奖补资金总额将超2.6亿元，上述三项重点工作奖补资金占比达76%。”温州市科技局党委委员、副局长项晓东在发布会上介绍道。

此次发布会上，服务业政策、开放型经济政策、农业政策同时发布。

其中，开放型经济政策提及，温州将加快构建高水平对外开放体系，突出鼓励企业参加重点国际性展会，鼓励培育大型货代企业，支持运用国家级指定口岸，做大特色消费品进口业务，支持吸引重大外资项目。

针对上述新政的推介和兑现，吴曙光在发布会上说，温州将抓住当前稳经济、稳增长的关键时期，进一步做好政策清单宣传解读，并通过温州市惠企政策“直通车”系统发布政策申报指南及办理兑现业务。

据了解，温州市近年来持续创新财政资金直达机制，实现财政奖补资金100%线上快兑。温州市财政局党组成员、副局长叶晓东在发布会上说，“按照新的资金管理办法要求，今年将进一步推行‘政策找企’‘免申即享’兑现方式，使符合奖补条件的企业真正享受到‘无需申请、即享政策、资金直达’的便利服务。”

(责编：赵竹青、杨迪)

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