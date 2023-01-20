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长江中游宜昌至昌门溪河段航道整治二期工程正式交付使用

2023年01月20日10:03 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者王连香）据长江航道局消息，1月18日，长江中游宜昌至昌门溪河段航道整治二期工程，顺利通过交通运输部竣工验收，并正式交付使用。该工程是落实国务院《三峡后续工作总体规划》、提升长江黄金水道功能、服务国家战略的重点工程，有利于三峡工程航运效益的进一步发挥。

据悉，工程总投资约2.7亿元，该工程为Ⅰ级航道标准3.5米水深、150米航宽、1000米弯曲半径的“目标水深”。通过守护关键洲滩，优化三峡工程“清水下泄”的冲刷效应，进一步抑制了宜昌水位下降，改善了宜都水道航道条件，保障了船闸的正常通行。保障了三峡水库航运枢纽地位的持续提升，2022年三峡枢纽通过量近1.6亿吨，同比增长6.12％，再创历史新高。同时，促进了宜昌段港口码头货运量的持续增加。

由于该工程紧邻长江三峡、葛洲坝水利枢纽，水位波动大，航道狭窄弯曲，施工安全和环保要求高。针对工程河段处于宜昌市中华鲟保护实验区内、同时存在宜都市二级水源保护区、生态环保要求高的实际情况，投入环保资金超过2000万元，全方位提供环保培训、技术交底、环境监测、过程管控等环保专业服务；增殖放流胭脂鱼、黄颡鱼、长春鳊等各种鱼类共计286万尾，螺类1.4万公斤和江豚保护等活动；推行废油、污水及生活垃圾分类回收处理，加强船舶防污染应急物资储备及应急演练，保护母亲河不受污染。建设生态护坡，总修复面积超过4.9万平方米，为周边长江岸线的生态守护提供了经验示范。

目前，工程历经3个汛期的考验，护滩、护岸、坝体等整治建筑物结构稳定，滩槽格局稳定，航道条件明显改善。据悉，宜都水道自2022年10月始，航道维护水深由3.5米提升至4.5米试运行，航道通过能力大幅提升。

(责编：王连香、高雷)
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