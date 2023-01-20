“产销两旺，本是件好事，但去年因为应收账款回笼不及时，导致企业的经营压力陡增。”最近，位于安徽省淮南高新区的淮南万泰电子股份有限公司正为钱发愁。据了解，万泰电子创建于1998年，是一家国家高新技术企业，也是全省477家国家级专精特新“小巨人”企业之一。

了解到这一情况后，交行安徽省分行针对企业资金需求，设计综合服务方案，充分运用再贷款支持工具，为企业申请科技金融绿色审批通道。在交行的帮助下，企业迅速获批5000万元授信额度，并享受优惠利率。“这下，我们有信心化解疫情带来的冲击了。”万泰电子负责人说。

在过去一年里，围绕各项重点工作，交通银行安徽省分行积极践行金融工作的政治性、人民性，持续提升专业性，聚焦“三项任务”，主动担当作为，以高质量的金融服务助推安徽经济高质量发展。

“交行安徽省分行紧扣安徽产业发展方向，加大制造业、十大新兴产业等重点领域信贷支持，特别是为长鑫存储、京东方、欧冶链金、丰源集团等龙头企业提供多元化优质金融服务，进一步提升与区域主导产业、支柱产业的契合度。”交通银行安徽省分行相关负责人介绍，该行组建了“专职+兼职”科技金融专班，搭建“专营+重点”服务网络，强化银政担三方合作，推出“科技专新贷”“工业强基贷”等专属产品，提升全周期科技型企业服务能力。

此外，为满足区域发展中的新经济、新业态的新要求，交行安徽省分行主动响应市场主体差异化金融需求，坚持“场景+产品”创新发展，在基础设施建设领域成功落地了“采砂采石”“产城融合”“项目前期贷”“亩均贷”的新模式业务，在服务小微企业方面上线了“园区贷”“药商e贷”等场景定制产品，以复杂信贷产品设计和交付能力提升，有效增强实体经济服务能级。

“在新的一年里，交行安徽省分行将积极贯彻安徽省委、省政府各项工作部署，紧扣安徽经济高质量发展要求，践行服务经济稳增长政治责任，提升多元金融服务供给能力，‘交’出金融服务‘奋力谱写现代化美好安徽建设新篇章’的优异答卷。”该负责人表示。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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