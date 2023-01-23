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2022年我国研发经费投入突破3万亿元（新数据 新看点）

2023年01月23日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月22日电  （记者陆娅楠）国家统计局近日发布数据：2022年我国全社会研究与试验发展经费（以下简称研发经费）继续保持两位数增长，投入总量迈上3万亿元新台阶；经费投入强度（研发经费与GDP之比）较快提升，达到2.55%。

　　据介绍，2022年，受多重超预期因素冲击，全社会研发活动受到一定影响，但企业研发费用加计扣除政策持续加力，科技奖励和激励机制不断完善，有效激发了市场主体创新活力，拉动全社会研发投入总量迈上新台阶。

　　初步测算，2022年我国研发经费投入达30870亿元，首次突破3万亿元大关，比上年增长10.4%，自“十三五”以来已连续7年保持两位数增长。按不变价计算，研发经费增长8.0%，高于“十四五”规划“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的目标。

　　投入总量上规模，投入强度也较快提升。据初步测算，2022年，我国研发经费投入强度达到2.55%，再创新高，比上年提高0.12个百分点，明显高于“十三五”以来年均增幅，实现了较快提升。

　　此外，去年基础研究经费保持增长，原始创新取得新突破。初步测算，2022年，我国基础研究经费支出为1951亿元，比上年增长7.4%；占研发经费比重为6.32%，连续4年保持6%以上的水平，为我国原始创新能力不断提升发挥了积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月23日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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