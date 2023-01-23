本报记者 郑少忠

1月19日11时许，记者驱车来到江西省南昌县冈上镇。一缕缕烤鸭、板鸭的酥香味扑鼻而来。

在冈上村腾山头种鸭养殖基地，59岁的养殖户朱顺华正推着一小车饲料，招呼鸭子们“午餐”。

清扫鸭栏、换水、消毒、添食……“别看鸭子现在才130多天，都长到三四斤重了，再过个把月就能产蛋了。”看着鸭舍里的鸭子，朱顺华笑得合不拢嘴。他弯下腰，舀了一大勺鸭食，麻利地撒向食槽。

3年前，朱顺华成为南昌苗旺实业有限公司的签约养殖户，养鸭改写了他的人生轨迹。

“收入咋样？”

“每个月有个万儿八千的。”老朱乐呵呵地说。

“那你月月都是‘万元户’喽！”记者打趣道。

“还真是哟，去年我收入差不多11万多元。另外，到产蛋期间，我老伴每天过来帮忙拣蛋，也就个把小时，这样家里一个月还能增加个2000元收入！”朱顺华说，过去主要是种地卖菜、偶尔打零工，一年收入才两万元，有时连鸭蛋都舍不得吃，现在日子过得好多了。

“公司提供一整套的专业化技术指导，大大降低我们养殖户的成本和风险。”朱顺华说，鸭苗和饲料都由公司垫资提供，养殖过程中，有专业技术人员指导。发现鸭子生病了，兽医免费上门诊疗，“这样养鸭子省心，还赚得多。”有了技术支持，加上细心勤劳，朱顺华饲养鸭子很顺利。今年，朱顺华主动要求多养了1000羽种鸭，他信心满满，“鸭产业”让日子更有奔头了。

随后，记者来到冈上镇合山村，几栋崭新的厂房格外醒目，厂房内一条条生产线已经装配完毕，工人正忙着清理卫生。“这里是我们自动化的肉鸭加工生产线，年后即将开工。”南昌苗旺实业有限公司总经理黄志勇介绍。

作为水禽养殖大县，南昌县一直把水禽养殖作为发展畜牧业的主导产业来抓。在省市有关部门指导支持下，南昌县按照“扶优、扶强、扶大”原则，大力打造水禽养殖龙头企业，大力推进水禽产业化进程。目前全县有2家农业产业化国家重点龙头企业、100多家水禽产品加工企业，年养殖水禽2900万羽，销售鸭苗2亿羽，加工水禽2000万羽，其中鸭子占到全县水禽养殖加工90%以上的份额。作为农业产业化国家重点龙头企业，苗旺公司主营的花边鸭苗、麻鸭苗畅销河南、广东、四川等20多个省份，去年公司辐射带动周边100多户农户养殖，户年均纯收入达10万元以上。

小鸭子变成大产业。在龙头企业带动引领下，冈上镇已经形成了种鸭养殖、饲料生产、鸭苗孵化、商品鸭养殖、板鸭加工、鸭蛋加工等一条龙产业链。同时，公司通过利用小水细网床养殖方式，养鸭排出的水经过沉淀到人工湿地或用于莲藕种植，达到净化不污染的目的，鸭粪由公司集中收集用于蔬菜种植，实行养鸭绿色循环使用。

“得益于农业产业化发展，从集镇到乡村，养殖业已成为百姓增收致富的重要途径。”冈上镇镇长余青介绍，全镇现有鸭产业国家级、省级龙头企业5家，养鸭农民合作社15家。孵化基地发展到160家，其中年产30万羽以上的大型孵化基地57家，年存栏种鸭180万羽，年产值超3亿元。共有养殖户、养鸭家庭农场960家，带动周边村民就业4810人。

《 人民日报 》（ 2023年01月23日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经