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“新年的第一筐蔬菜”已经上路——南北“菜园子”春节保供见闻

新华社记者徐海涛、张志龙、陈国峰
2023年01月23日09:16 | 来源：新华社
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原标题：“新年的第一筐蔬菜”已经上路——南北“菜园子”春节保供见闻

农历正月初一，各地沉浸在春节的喜庆氛围中。在广西百色市田东县平马镇，冬日的乡村温暖如春，一些村民一大早就开着家用三轮车出了门，他们不是赶去走亲访友，而是为外销“新年的第一筐蔬菜”忙碌。

百色被誉为中国“南菜园”，境内的右江河谷一带是天然的温室大棚，适宜秋冬蔬菜种植。这个全国重要的“南菜北运”基地秋冬蔬菜年种植规模稳定在130万亩左右，外销比例近九成，春节期间仍在源源不断地供应着国人的“菜篮子”。

走进平马镇百林村，通屯道路两旁的番茄、辣椒长势喜人。“红彤彤的番茄红特别喜庆，我家就是靠着种植番茄脱贫致富。每年过年期间，我们都会不定时采摘，按照村里合作社发来的订单及时供应。”壮族农妇黄妙想走在田垄间，身后放着一桶桶刚装满的番茄。

距离黄妙想的番茄地不远，一个由村里合作社经营管理的收购点时而有货车往来，合作社负责人黄庭兴忙着处理手机上的各类信息。“百林村秋冬蔬菜种植面积超过3000亩，年产量4000万斤以上。合作社经营的番茄已被认定为绿色产品，我们还租用了冷库，保障蔬菜品质。”黄庭兴介绍，目前，当地蔬菜主要销往南方的云南、贵州、广东以及北方的京津冀等地。

在有着“广西香葱第一村”之称的田东县祥周镇中平村，右江穿村而过，连片种植的香葱基地里，茼蒿、香菜、生菜、菜心等蔬菜点缀其中。“节前香葱基地日采摘量约2万斤，除夕当天我们还在组织采摘、运输，经过冷链运输，这些新鲜蔬菜初一就能出现在上海的农贸市场。”田东县芒乡农村集体投资有限公司副总经理李定佳说。

沿着右江河谷向百色两翼山区行进，不时可见乡村的高山蔬菜基地、佛手瓜苗种植基地、叶菜类蔬菜基地。百色市经济作物栽培技术推广站负责人欧丽萍介绍，目前全市已建成秋冬菜相对连片100亩以上基地189个，成立合作社超过270个，本年度预计总产量达280万吨。百色还建成100个供京供深农产品生产基地，供应京津冀、粤港澳大湾区等地区。

一桌饭菜，汇聚南北各种食材。在距离百色2000多公里的山东寿光，初一早上，当地的部分田间地头、物流园区同样一派忙碌景象。作为全国重要的设施蔬菜生产基地，寿光拥有蔬菜大棚17.3万个，全年蔬菜种植面积60万亩，年产量达450万吨。

山东寿光地利农产品物流园的商户在卸车。(新华社记者 陈国峰 摄)

记者走访了解到，当前，寿光的黄瓜、彩椒、番茄、丝瓜、茄子、韭菜等16个主要蔬菜品种稳定供应全国。寿光市洛城街道东斟灌村是个彩椒种植专业村，主要供应成都、贵阳等地，部分出口俄罗斯。种植户李纪民初一早早来到大棚采摘彩椒。“今年彩椒产量很好，我前两天摘了一茬，今天初一又摘了1600多斤。”

“虽然初一村头市场不交易，但不少种植户仍进棚摘菜，等待初二早市开市。”东斟灌村党支部书记李新生告诉记者，目前，东斟灌村彩椒日产量约20万斤，外运车辆一天超过10辆。

装满蔬菜的货车驶出山东寿光地利农产品物流园交易大厅。(新华社记者 陈国峰 摄)

寿光既是蔬菜生产基地，也是蔬菜集散中心。作为全国最大的蔬菜批发市场之一，寿光地利农产品物流园汇集了大量商户，日交易量约1万吨。“初一早上6点，市场交易就开始了，但交易量比较少，到初四基本能恢复到正常水平。”物流园蔬菜经营管理部管理人员孙向明说。

“只要市场有需要，我们就一直在。”物流园商户马波主要经营云南豆类蔬菜，年前一直忙到腊月二十九，除夕休息了一天，初一就开工了。谈价、打包、过秤……短短两个小时，马波准备的两车菜就被抢购一空。

寿光市商务局党组成员、商会会长王海涛说，寿光地利农产品物流园积极利用2000余家客户资源，同时加强与10余家农产品批发市场联动，多渠道、多举措加大蔬菜调配力度，确保蔬菜品种丰富、供应充足、渠道畅通。

据悉，除了稳产保供，“北菜园”寿光还通过“中国(寿光)蔬菜价格指数”为蔬菜生产者、经营者、消费者提供有效的价格信息服务，借助电子结算大数据分析及价格指数预警功能，及时监测交易及价格异常现象，对蔬菜价格涨幅较大品种，多渠道增加市场到货量，第一时间平抑菜价。

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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