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水产畅销  流通高效（新春走基层·年货俏）

本报记者  施  钰
2023年01月23日09:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　运载着一筐筐虾蟹的电动三轮车来回穿梭，装满水产的货车紧挨着停靠，一排排招牌竖在车尾，批发商们就在这里摆起摊位，大声吆喝。腊月二十九，福建省福州市马尾区海峡水产品交易中心里人头攒动。

　　“一年到头，这几天最忙。”福建新华都综合百货有限公司福宁区域水产采购专员林熙挤进人群，凑到一家家摊位前，查看水产品质及市场价格。“过年了，我们超市的顾客对海鲜的需求明显增加，像大黄鱼、梭子蟹，都是咱福州人必备年货。”说话间，林熙脚步不停。

　　活鲜交易区的一家摊位前，批发商林文峰捧着一桶泡面，站着就吃了起来。“从早上7点多忙到中午，已经卖出五六十车的海鲜了。”林文峰难掩兴奋。

　　大黄鱼、虾蛄、梭子蟹……来自福州、宁德、漳州等地的水产品搭载着一辆辆货车汇集于此，再发往全国各地。海峡水产品交易中心现场负责人詹光清介绍，过年期间，中心的水产品交易量是平时的3倍，为了保障流通顺畅，开市时间从下午4点提前到了早上7点。

　　在发货档口，林熙接到了前一天订购的数箱大黄鱼。“都是刚收上来的，新鲜。”宁德市霞浦县的收购商林拓说，一条大黄鱼，只需一夜便能从霞浦的渔排运抵福州的市场。天黑收鱼，养殖户根据订单数量，将大黄鱼混着碎冰装进保温箱，通过渔船运到码头，再由候在码头的货车送往工厂，工人们按重量对其进行分拣、包装；天亮发车，两小时左右便能直接送到福州。

　　“鱼好不愁卖，这段时间卖了6万多斤。”忙完自家大黄鱼的发货，霞浦县东安村的大黄鱼养殖户叶方淑擦了把汗。叶方淑说，收鱼前，收购商把样品送到宁德市渔业协会检测，结果合格后，大伙抓完鱼就直接在渔排上打包。

　　“现在交易中心要求一品一码，生产、质量检测、物流等信息都要记录，供消费者扫码追溯。”林熙翻看着这批大黄鱼的质检报告，在称重计数、抽查品相后，安排工人将大黄鱼和其他水产品一起装进保温车厢，2个小时后，这些水产品就会在新华都超市的各个门店上架。

　　货车很快抵达新华都超市福州五四路店，掀开超市门帘，入眼是一片火红。货架前，市民正在选购春联、福字、灯笼等年货。往里走，正赶上水产区上新。“水产品每天销售额达五六万元，比平时多了50%，比去年同期多10%左右。”林熙介绍，“今年还有不少顾客来买佛跳墙等预制菜。”

　　称重、装袋，市民赵女士把两条大黄鱼放入购物篮：“看着个大又新鲜，我得赶紧回家蒸了去。”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月23日 04 版）
(责编：杨虞波罗、杨迪)
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