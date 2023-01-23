本报记者 季觉苏 白剑峰

新年伊始，上海联影医疗科技股份有限公司位于江苏常州的工厂里一派忙碌景象。近万个零部件在不同的车间内加工、组合成一块块模组，经过装配、调试、检验、装箱后，一台集“AI、5G、云平台”于一体的智能天眼CT顺利出厂，紧急发往全国各地。

接到上海市嘉定区安亭社区卫生服务中心的订单后，联影医疗工程师张浩迅速赶赴现场。经过安装调试后，这台CT机已在放射科投入使用。

眼下，基层医疗机构成为“保健康、防重症”的第一道防线。目前，嘉定区已有13家社区医院增配发热门诊专用的联影智能天眼CT。

短短11年，联影医疗从一家初创公司成长为行业头部企业，实现核心部件自研比例业界领先，推出拥有完全自主知识产权的90余款产品，整体性能指标达到国际一流水平，部分产品和技术实现世界范围内领先。如今，联影产品已进驻国内近900家三甲医院，并被50多个国家的临床及科研机构采用。联影医疗是我国众多民营企业创新发展的一个缩影。

“持续提升高端医疗装备和服务的可及性”

2022年8月22日，联影医疗正式登陆上海证券交易所科创板，成为当年科创板最大规模IPO，估值千亿元。

一台高端医疗设备，哪怕缺少一个零部件都难以交付订单。整合供应链，成为制造企业的共识。

在联影医疗位于常州的生产基地里，从一片钢板进入厂房，到一台完整机器下线，全过程运转顺畅。高效、整合的供应链，帮助联影医疗抵御了上下游诸多不确定性因素。目前，该生产基地年产值达到了10亿元。

“在供应链上掌握了主动权，我们可以将更多资源和精力投入到产品的研发创新、市场拓展和质量改进上。”联影医疗董事长兼联席首席执行官张强说。

“十四五”期间，国家推动医疗高质量发展的相关政策相继出台并落地。国家医学中心、区域医疗中心、县域医共体等建设陆续展开，有力地推动了优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

2018年，国家发改委、科技部、工信部等8部门联合发布《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》，推动企业牵头重大科技项目，对首台（套）等创新产品采用首购、订购等方式采购。2021年，工信部印发《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版），明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求。

国家一系列重大支持政策，推动国产医疗装备产业加快发展，国产医疗装备市场占有率逐步攀升。

在安徽霍山县、湖北枝江市、西藏墨竹工卡县……医护人员使用联影医疗搭载着人工智能的CT机，能够第一时间帮助有突发病情的村民进行诊断。

联影医疗乘势而上，加速“出海”。搭载着世界首创技术的高端医疗装备，获得更广阔市场的认可。

“国家始终高度重视民营经济的发展，支持民营企业自主创新。”张强说，“我们将加速推进精准诊疗与前瞻科研探索，持续提升高端医疗装备和服务的可及性，努力造福更多患者。”

“突破关键核心技术，才能拥有话语权”

10多年前，提到高端医疗装备，人们总会联想到“海外进口”“价格昂贵”这些词汇。全球医疗装备“巨头”构筑的技术和市场壁垒，令中国企业望尘莫及。

11年来，联影医疗瞄准世界顶尖技术，从“0”到“1”持续攻坚核心部件与关键技术，突破了一系列技术难题，实现关键核心技术自主可控。

张强说：“从创立之初，我们就明确提出，必须全线覆盖自主研发、必须掌握全部核心技术、必须对标国际顶尖水准。实践证明，关键核心技术不是别人赐予的，只能靠自力更生、自主创新。只有突破关键核心技术，才能拥有话语权。”

11年前，联影医疗聚集了一批国内顶尖高校的毕业生，资深专家带着一群有理想的年轻人日夜奋战。然而，创业团队虽手握核心技术，却在生产方面碰了壁。有年产上百万台显示器的厂家，一看联影医疗的意向订单才几百台，瞬间失去兴趣；有工厂虽有意向和联影医疗合作，但自身生产条件远未达到医疗设备生产标准……

“那时候研发人员天天泡在工厂里，帮着企业一点点搭建起符合高端医疗装备需求的生产体系。”张强说，“一台高端医疗设备涉及上百家供应商，这都需要一家家地跑，从头开始搭建产业链生态系统。”

多年前，当联影医疗影像装备刚刚打入三甲医院时，一些长期习惯使用进口医学影像设备的医护人员，上下打量着这台国产机器，心中疑虑重重：国产设备行吗？

为此，联影创业团队拜访了国内多家医疗机构的一线医护人员，经过反复调研、沟通与磨合，形成了一套独有的软件交互系统，深受欢迎。例如，进口设备界面大多以功能呈现为中心，包括扫描、图像处理、打印等；而联影医疗系统则以医护体验为中心，系统点开后，患者姓名、体征等信息一目了然，医生能够根据患者状况开展扫描等后续工作。“真没想到，国产设备拍出来的图像这么清晰！”医护人员们纷纷称赞。

曾有医护人员抱怨，在使用移动数字X光装备时，总要来回跑好几趟才能拍到理想位置的片子。得知诉求，联影医疗的研发工程师便在使用端加了一个手持可视化装备。医护对着平板，精细化调整位置，一次性就拍到了满意的片子，省时省力，既防止了医护人员受到辐射，也避免了患者在X光下多次曝光。

2018年，来自国外的多名顶尖分子影像专家齐聚联影医疗上海总部，面对着2米PET—CT，感叹着中国速度和品质。从2016年开始，联影医疗便开始筹备、争取这一项目，经过多轮竞争，在技术解决方案、质量控制、设计创新能力等多个方面显示出优势，成为该项目全球唯一的产业化合作伙伴，负责2米PET—CT的研发和产业化，并掌握完全知识产权。

中国高端医疗装备产业正在迈上高质量发展的新征程。

《 人民日报 》（ 2023年01月23日 02 版）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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