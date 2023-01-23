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长三角人食住行游购娱：新春新意新花样

中新网记者 朱晓颖
2023年01月23日09:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：长三角人食住行游购娱：新春新意新花样

“科技感、仪式感满满！用数字人民币给家人买牛奶、啤酒、水果，发红包。”兔年农历正月初一，“80后”南京市民郝女士在朋友圈秀出了新春首笔账单。

随着长三角多地被纳入数字人民币试点范围，兔年新春，越来越多的人选择用数字人民币买年货、点外卖、发红包。

今年春节，长三角地区“疗愈游”预订再度火热，跨省游、长途游等长线度假市场复苏。西双版纳、三亚等地旅游热度攀升，赴港游升温；到海外过年成潮流。

“春节期间，从长三角出发的东航航班量大增。”中新网记者从东方航空了解到，春节假期七天，东航计划执行航班约1.8万班，国际(地区)航线显著增加。1月8日至1月31日，东航计划执行的国际(地区)航线达43条、国际航班达400班次，同比分别增长104%、220%。

“很多住客新年追求住宿新意。”同程旅行相关负责人表示，专业电竞酒店、影音房、宠物友好酒店、帐篷酒店、养生民宿，以及“住宿+读书”“住宿+博物馆”“住宿+艺术”等文旅住宿新业态受欢迎。

预制菜近年来大有成为年菜“顶梁柱”的势头。拒绝同质化、拒绝平淡、拒绝被定义，在食客品位不断升级的情况下，小众预制菜开始在这个春节走红。

盒马鲜生、叮咚买菜等携手长三角众多知名老字号饭店，推出联名潮款的预制菜。整只帝王蟹一蟹三吃、芝士焗波士顿龙虾等海鲜菜品畅销。

业内专家观察，从红酒、香烛、微缩对联、小众鲜花等过年“氛围组”商品大卖，到围炉煮茶、后备厢集市、新式赶集等新消费流行，其背后体现出中国民众消费活力的复苏，亦展现出中国经济的强大韧性。

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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