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坚守岗位过春节 湖南南县科技助力守“粮仓”

2023年01月23日09:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：坚守岗位过春节 湖南南县科技助力守“粮仓”

　　智能粮仓24小时察看仓内、仓外实况。　宋梅　摄

　　中新网益阳1月22日电 (宋梅 曾志)“自2020年建立这个智能粮仓后，我们春节在岗‘守粮人’减少30%，借助智能体系还可以24小时察看仓内、仓外实况，实现粮食‘看得见、管得住’，大大降低守粮的工作强度。”1月22日，在湖南益阳市南县南洲桥国家粮食储备中心智能化控制机房，负责人肖波像往年春节一样，坚守在岗位守“粮仓”。

　　每位“守粮人”都能掌握现代守粮技能。　宋梅 摄

　　但与往年不一样的是，今年粮库仓储全程已实现智能化，他和同事可以轮流值班，坐在机房轻点下电脑鼠标，便可察看到整个仓库的粮食存储状态、监管信息等情况；若粮仓温湿度有异常，智能系统会自动报警，提醒值班人员根据智能反馈意见，进行及时处理。

　　作为洞庭湖区主要产粮区的南县，是全国商品粮生产基地县、全国产粮百强县、“中国好粮油”行动计划国家示范县。近年来，为提升粮食质量，强化国家储备粮仓管现代化水平，南县聚焦粮食仓储硬软件设施短板，以“国家粮食储备中心”为重点，加快“智慧粮库”建设，引进现代粮食仓储设备和智能化系统，并同步对“守粮人”进行集中培训，确保每位“守粮人”都能掌握现代守粮技能。

　　粮库仓储全程已实现智能化，电脑可以轻松查看。　宋梅 摄

　　目前，该储备中心已实现全天候无盲点集中监控和风险预警，全过程痕迹化管理粮食数量、质量、出入库业务，智能化控制通风设备，实时对粮情风险进行预警，大幅降低管护风险。2022年，储备中心仓容量达2.5万吨，粮食宜存率达100%，第二期2.5万吨正在建设中，预计年底前可投入使用。(完)

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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