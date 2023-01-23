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多项“首次”！总台春晚科技感十足 春晚“年夜饭”味道惊艳

2023年01月23日09:23 | 来源：科技日报
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原标题：多项“首次”！总台春晚科技感十足 春晚“年夜饭”味道惊艳

1月21日除夕夜，中央广播电视总台《2023年春节联欢晚会》伴随全球华人一起，为癸卯兔年播下希望的种子，迎接春暖花开的崭新一年。

歌舞、相声、小品、戏曲、武术、杂技、少儿等各类节目在智能伴随、VR三维绘制、8K超高清、三维菁彩声、竖屏多画面等总台新技术的演绎下，合力呈现出一台彰显开心信心、奋进拼搏主旨，礼赞“欣欣向荣的新时代中国，日新月异的更美好生活”的春晚。

今年春晚，总台在技术创新应用上再次突破，实现多个“首次”：首次实现“8K超高清+三维菁彩声”春晚直播；首次使用我国自主研发的8K超高清摄像机参与春晚摄制；首次采用三维菁彩声制作春晚音频信号，最大限度还原春晚现场的音效，打造身临其境的效果；VR三维影像绘制技术也首次在春晚舞台上亮相，观众可实时欣赏到VR画师绘制三维影像的生成过程。

VR三维影像绘制技术在春晚舞台首次亮相

创意节目《当“神兽”遇见神兽》利用VR三维绘制等总台新技术，让上古神兽“走出”文献古籍，和现代生活中的孩子们奇妙相遇。

VR三维影像绘制技术在今年春晚舞台首次亮相。“VR三维影像绘制技术是根据节目设计开发研制的，因为节目需求，促进了这项技术的研发，同时，这项技术也支持了节目交互形态和呈现方式的创新。在少儿创意秀节目中，VR画师绘制三维影像时，需手持电子画笔和佩戴VR眼镜。”中央广播电视总台编务会议成员姜文波介绍，VR画师通过电子画笔上的按钮可选择色彩和笔法，通过VR眼镜可以实时审视绘制的三维影像效果。VR画师绘制的三维影像通过渲染合成服务器处理后，实时叠加到电视大屏精彩呈现，广大观众可同步观看到VR画师绘制的凤凰、麒麟等三维影像。

XR虚实融合打造惟妙惟肖的虚拟舞台空间

天下武功出少林，势如游龙、气势磅礴，武术《演武》如同走进百年古画《武僧演武图》，赵文卓与少林武僧共同历经古寺“四季轮回、岁月流转”，动作行云流水，招式刚劲有力，定格千年古刹的精彩瞬间，现代科技与传统武术的融合演绎，形意拳，六合拳等非遗武术带你梦回千年少林。

一首《百鸟归巢》点亮千年非遗文化瑰宝，再现百鸟翱翔嬉戏的吉祥情景，让千年丝竹之音焕发新活力。

舞蹈《碇步桥》，摇曳生姿的少女翩跹过溪，江南水乡的风韵正款款而来，让人如同置身在江南水境中。

薪火相传，生生不息。老中青三代戏曲人才汇聚一堂，共谱《华彩梨园》。其中现存最古老的剧种之一非遗莆仙戏首次亮相央视春晚舞台，精致细腻的手法、步法无不展现古老戏种的独特韵致。虚拟技术搭建立体化“大戏台”，实现传统文化和现代审美碰撞融合。

今年春晚采用XR虚实融合超高清制作技术，打造惟妙惟肖的虚拟舞台空间，让时空穿越更加随心所欲。

“今年春晚，在春晚演播大厅部署了1套XR虚实融合超高清制作系统。在歌舞节目中，依据XR跟踪模组数据和摄像机镜头参数实时渲染的各场景画面，并输出到春晚舞台超高清大屏，打造虚拟舞台空间。”姜文波说。

5G云连线实现春晚场内、场外同唱一首歌

从广州迎春花市到野菊花地、从阳台盆景到云南花田、从稻花到非遗面花、从中国空间站的水膜花到满天星辰组成的“满庭芳”……随着欢快的音乐响起，参演北京冬奥会开幕式演出的马兰花童声合唱团、北京爱乐合唱团和来自大凉山喜德县中坝村果果合唱团的孩子们，共同唱响《花开种花家》，向广大观众送上真挚纯真的新春祝福。

在歌曲《你好，陌生人》中，新疆推车大叔阿布都加帕尔·猛德、重庆救火青年龙杰、为躲雨工人搬凳子的母子……这些“温暖的陌生人”与毛不易隔空合唱，融融暖意治愈人心。每一点微光都有色彩，每一份感动都有力量。

“今年春晚邀请来自全国各地的观众参与‘云合唱’表演，通过总台CMG媒体云和5G网络，将观众演唱场景传输到春晚演播大厅，共同唱响同一首歌。此外，采用CMG媒体云渲染模块，并通过三维虚拟制作手段，对春晚舞台元素进行解构与重塑，将场外歌手演唱画面实时生成播出视频。”姜文波说。

除夕之夜，春晚陪伴亿万观众欢欢喜喜过大年，一系列硬核科技的应用为观众带来奇妙、震撼的视听感受。

“今年春晚大量运用4K/8K、AI、XR等新技术，持续推动‘思想+艺术+技术’融合创新，为全球华人奉献一台思想性、艺术性、观赏性俱佳，科技感十足的春晚‘年夜饭’。”姜文波说。(记者 马爱平)

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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