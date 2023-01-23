原标题：星空有约丨今年春节为啥这么早？看看闰月就知道！

新华社南京1月22日电(记者王珏玢、邱冰清)今天是传统的节日春节，细心的公众可能发现，相比前两年，今年春节来得较早。为什么春节日期时早时晚？天文科普专家介绍，这与我国农历历算规则有关。简单来讲，如果上一个农历年中没有闰月，春节就会较早到来。

中科院紫金山天文台科普主管王科超介绍，春节是我国农历正月初一，但它在公历中的日期却不固定，一般在公历1月下旬至2月下旬之间波动。

公历平年365天，闰年366天。而农历以月亮圆缺变化的周期和回归年的长度为基本依据，一个朔望月平均约29.5天，一个农历平年为354或355天，平均比公历年少大约11天。若按此时间差长期下去，会出现春节在夏天过的情况，因此农历历法中以设置闰月的办法，来使月份与季节对应。

闰月的安排与节气相关。王科超说，在农历年中，冬至以后第一个没有中气的朔望月被确定为闰月。中气指从立春开始排序的二十四节气中逢偶数的12个节气。平均每19个农历年份里有12个平年和7个闰年，因此有“十九年七闰”的说法。一个农历闰年为383或384天，平均比公历年多大约19天。经过置闰，每19个公历和农历年的总天数基本相当。

“如果上一个农历年没有闰月，则春节就会比上年提前约11天。如果上一个农历年有闰月，春节就会推迟大约19天。”王科超说，春节的时间会在公历1月下旬至2月下旬之间波动。比如，自1949年至2023年的75年间，最早的春节出现在1月21日，是1966年的春节，而最晚的春节出现在2月20日，是1985年的春节。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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