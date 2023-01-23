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除夕夜，铁道线上的“调车人”

2023年01月23日09:49 | 来源：光明日报
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原标题：除夕夜，铁道线上的“调车人”

1月21日，农历大年三十。18点30分，铁路杨浦站青年职工蔡云参加完晚间点名会，整理好着装和安全带，检查携带的设备，接过分配的调车计划，走向杨浦站货场8道，核对线路里的存车情况，等待调机取车作业。

杨浦站位于上海市杨浦区周家嘴路，隶属铁路上海局集团有限公司南翔站，主要负责生鲜冷链、食品粮油、铝锭、烟叶、卷钢以及各类集装箱运输业务。装卸车以国际联运、冷链冷冻和各类快运班列为主，是上海地区最大的专业集装箱办理站，肩负着保障上海市及周边城市食品物资运输供应的职责。新春佳节前夕，粮油、水果、日用百货，尤其是生鲜冷链货物是市民集中采购的热点。

杨浦站党支部书记陈骁告诉记者，冷链运输对运输时间要求较高，受温度影响大，每日到达的物资都是从公路转运至车站，货物到达时间无法确定。调车作业中，常常是“车等货”，遇到雨雪天气，调车员们都是时刻准备着，只待物资到达，第一时间实施取送车作业，确保冷链物资车出发正点率。自1月7日春运开始以来，大量民生物资在杨浦站中转，每天都有超3000吨各类货物抵达和发出。这里日均装车达97辆，卸车112辆，其中冷链运输日均17辆。

当晚19点30分，调机进入8道，连挂22辆。“我们的工作就是对到达车站的整列车辆进行拆解，把一个个货车对应站台和货仓的位置送上货位，以便货运中心的同事们装卸货物，我们的作业效率直接关系到运输线的畅通。”蔡云一边忙着作业一边说道。

“防溜撤除，已上车。”电台中传来启动的提示信号，蔡云登在车梯上，跟随车辆牵出至杨浦站到发线。

0点30分，第一阶段作业完毕，蔡云返回调车组休息室，对个人劳动防护用品进行消杀，并参加阶段作业点评和后续作业的准备工作。

入路3年的蔡云在铁路杨浦站算是一名“新”职工。受疫情影响，他已经连续3年没有回马鞍山老家过年了。今年春节，蔡云依然选择坚守在岗位上。他说：“能让物资及时送达千家万户，这份守候，值得。”

（本报记者 颜维琦 本报通讯员 徐尧）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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