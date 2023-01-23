福建三都水域现中华白海豚
2023年01月23日10:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：福建三都水域现中华白海豚
中新网宁德1月23日电 (黄钲平 林榕生)记者22日从福建省宁德市蕉城区官方获悉，蕉城区三都虾荡尾附近水域出现白海豚。
据网友提供的一份拍摄的视频显示，江面上隐约可以看到一只白色“精灵”跃出水面，随即又潜入水中，持续了数秒，船上的游客连连惊叹。
蕉城区海洋与渔业局相关工作人员表示，近几年三都澳海域多次出现白海豚游弋的身影，得益于政府部门大力加大三都澳海上生态环境的整治。“现在的水质明显变好，这是吸引白海豚的主要原因之一。”
中华白海豚属于鲸类的海豚科，是宽吻海豚及虎鲸的近亲，主要分布于西太平洋、东印度洋，广布于中国东南部沿海，属于国家一级保护动物，素有“水上大熊猫”之称。(完)
(责编：杨虞波罗、杨迪)
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