她是“感觉良好乘组”的“颜值担当”

她是受到亿万少年儿童喜爱的

“最美太空教师”

她是感动神州大地的“摘星星的妈妈”

她就是航天员王亚平

兔年新春来临之际

被网友们亲切称为“嫦娥本娥”的王亚平

通过总台“大湾区之声”“看台海”平台

向港澳台的年轻朋友发来祝福

祝愿大家在新时代新征程上大展宏图

为中华民族的伟大复兴贡献青春和力量

去年春节

王亚平和神十三乘组的同伴

实现了中国人首次在距离地球400公里的

“中国宫”里迎新春、过大年

从中国人自己的空间站给全国人民拜年

令她感到特别幸福和骄傲

与此同时

女儿在总台春晚舞台上的那句

“妈妈，给我摘颗星星回来”

让她倍感思念也倍增动力

今年过年

王亚平回归一个

普通妈妈、妻子、女儿角色

亲自下厨，给家人们补上一桌团圆饭

包饺子，看总台春晚

和全国人民一起迎接兔年的到来

三次太空授课

让王亚平收获了“王老师”这个称呼

孩子们对太空的向往、对知识的渴求

使她愈加珍惜太空教师这个身份

她清楚地记得

2022年新年第一天

参与“元旦京港澳天宫对话”的情景

一年后再次问候港澳青年朋友

王亚平希望大家

不负时代，勇于追梦、圆梦

欢迎有志于投身祖国航天事业的年轻人

来中国空间站出差

王亚平相信

在14亿中国人民托举下

我们探索太空的脚步

一定会走得更稳更远

总监制丨万梅 胡翼

策划丨任永蔚 陈星

监制丨周旋 宋雪

主编丨张蓓

总台记者丨陈嘉琦 郑韵

视觉包装丨胡韵芳

值班编辑丨郝伟杰

校对丨周旋

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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