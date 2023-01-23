原标题：过年｜请查收来自中国空间站的太空礼物

今天(1月21日)是大年三十，这两年咱们中国人过年还多了一个新气象，那就是接受来自天上的祝福。此时此刻，远在距离地球400公里的中国空间站里，也充满了喜庆祥和的气氛。

万家团圆之时，神舟十五号乘组航天员费俊龙、邓清明、张陆还送来了太空春联。

我们赶紧接收一下，大家看：上联是“建强国激流勇进”，由航天员张陆书写；下联是“筑天宫奋楫扬帆”，由航天员邓清明书写；横批：“盛世中华”，由航天员费俊龙书写。

看三位航天员，张陆写的是楷体，邓清明和费俊龙写的则是行楷。风格不同，都很好看。中间的“福”字也是费俊龙书写的。

古人讲，不知天上宫阙，今夕是何年。看到航天员的中国字，我们都知道了，今天，“天宫”也过除夕。那“天宫”里还有哪些过年活动呢？航天员们透露，除夕晚上他们会和大家一起看春晚，天地共迎新春。

就在今天(1月21日)，第二届“天宫画展”在中国空间站正式开展了。在除夕这个特殊的日子，在太空中的神舟十五号航天员乘组，从中国空间站给全国青少年朋友送来这样一份特别的“新年礼物”。

本届画展以“画美丽中国、话美好生活”为主题，分为“强国印记”“华夏神韵”“圆梦征程”“幸福味道”4个板块，共有来自全国17个省(区、市)和香港、澳门特别行政区的40幅青少年绘画作品亮相“天宫”。参展作品中，孩子们用画笔描绘出自己心中的中国梦、航天梦。

据介绍，“天宫画展”迄今已连续举办两届，首届画展于2022年元旦在中国空间站举办，让11个中西部打赢脱贫攻坚战重点地区孩子的航天梦想绽放太空。按计划，“手牵手·望天宫”线下活动今年将全面展开。此次在“天宫”展示的作品后续将随神舟飞船返回地面，主办方将择机举办地面画展，并邀请获奖青少年和优秀指导老师代表到发射场现场观看火箭发射，与航天人开展对话交流活动。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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