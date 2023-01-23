原标题：37年“技术大拿”携手大学生骨干负责高铁设备检查与维护

昨天是农历正月初一，北京各火车站客流高峰回落，车站迎来短暂的宁静，铁路春运也在这一天开启2023年节后运输的新时刻。旅客安全回家过大年，离不开每一位铁路工作者的辛苦付出和坚守。今年，北京丰台站首次迎来春运，在这里有这样一对师徒，他们一个养护桥下普速站场设备，一个检修桥上高铁钢轨质量。岗位不同，养护的设备不一样，却都为了一个共同的目标——提高北京丰台站设备质量，护航每一趟列车安全运行。

53岁的邱克强是丰台工务段丰台线路车间东岔工区工长，负责北京丰台站东咽喉岔区设备的养护维修工作。他们的工作就像“医生”，铁轨、道岔都是他的病人。1985年进入铁路工作至今，邱克强一直负责丰台站设备的养护维修工作，也是丰台线路车间为数不多的“老丰台”和技术大拿。25岁的顾佳宁是丰台工务段雄安高铁线桥车间丰台工区的一名高铁线路工。2018年刚入路时被分配到邱克强所在的工区，和邱克强成了师徒。如今，作为工区唯一的大学生技术骨干，顾佳宁在去年6月，北京丰台站开通运营后，因为技术业务水平出色，被调到了雄安高铁线桥车间丰台工区，负责北京丰台站高铁设备的检查与维护。

邱克强不善言辞，总是带着谦逊的笑容，可徒弟们知道，邱师傅对线路上的事情从不马虎，严厉起来一点不留情面。新丰台站建成后，邱克强所在工区需要负责普速场东咽喉处的67组道岔和丰台站24公里184米线路的维修保养、施工监控等工作。“我特别佩服的是，67组道岔，每一组的编号、位置以及周边的设备设施，师傅都能够脱口而出，数据都在他的脑子里。”顾佳宁告诉北京青年报记者。

一把道尺，一个笔记本是邱师傅上线巡检必备的两样工具，道尺测量轨道精度，小本子记录发现的问题。邱师傅和工友一次次弯下腰，测量轨距的精度，趴在冰冷的铁轨一侧，观察铁轨的走向。“白天巡检发现的问题，我都记在小本子上，什么位置，什么问题，一目了然，绝不会丢项。”邱师傅笑笑说。

37年，邱师傅见证了丰台站从北京地区繁忙客运枢纽站场到停办客运业务，再到涅槃重生成为亚洲最大铁路交通综合枢纽的全过程。作为工务段的养护维修工，他也见证了铁路科技的发展。捣固作业是铁路整修中常见的作业方式，为了让铁轨枕木下的石砟更牢固，列车行驶更平稳。邱师傅刚来到老丰台站时，捣固还用的是铁镐，需要人在铁轨两侧用铁镐将石砟捣坚固；如今，邱师傅已经开始“驾驶”捣固机上线工作。

作为新一代的铁路养护维修技术员，大学生顾佳宁幸运地赶上了中国铁路发展的“黄金期”，高铁线路的养护维修设备更是上了一个新档次，道尺标成了电子尺，不需要手工调整测量，放到铁轨上自动显示数值；线路检修推着检修小车，各种数据自动记录，回到车间用电脑导出后就可以制定整修计划，在这里，邱师傅的小本本“退休”了。虽然有高科技的加持，可顾佳宁却始终将邱师傅认真、严谨对待工作的态度牢牢地记在心里。

“高铁线路的养护维修我没你专业，但是我知道，无论什么设备，想养护好它，就要摸清它的变化规律，这些要靠人去摸索，机器只是个辅助。”2023年春运的深夜，站在丰台站高架桥高铁线路的检修现场，顾佳宁每每听到桥下普速场上传来“突突突”的机器作业声，都会想起师傅邱克强的这句话。

北京青年报 文/本报记者 王薇

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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