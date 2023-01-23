图为中国人民银行总行大楼（新华社发）

中国人民银行近日发布的数据显示，2022年全年我国社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元，金融体系对实体经济的支持力度较大。

央行发布的社会融资规模增量统计数据报告显示，2022年，金融机构对实体经济的信贷支持有所加强。全年对实体经济发放的人民币贷款增加20.91万亿元，同比多增9746亿元。

另外，政府债券净融资保持平稳增长，企业债券有所少增。数据显示，2022年，政府债券净融资7.12万亿元，同比多1074亿元；企业债券净融资2.05万亿元，同比少1.24万亿元。中国人民银行调查统计司司长阮健弘日前介绍，2022年政府债券发行的节奏比较靠前，仅前11个月已新增6.84万亿元，同比多增近1万亿元，支持实体经济力度明显增大。

此外，表外融资少减较多。2022年，信托贷款减少6003亿元，同比少减1.41万亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3411亿元，同比少减1505亿元。（记者吴雨）

(责编：赵光霞、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经