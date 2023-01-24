1月16日，山东省聊城市东昌农机大市场，东昌府区大徐村村民选购植保无人机，准备春节后对小麦进行植保飞防作业。

张振祥摄（影像中国）

河南省灵宝市西阎乡，村民在黄河滩地打开喷灌设备，为冬小麦浇灌封冻水。

杜 杰摄（影像中国）

1月11日，湖南省郴州市嘉禾县龙潭镇龙兴村，村民在种植土豆。

黄春涛摄（影像中国）

1月10日，河北省唐山市丰南区大新庄镇一家育苗基地的员工在管护西红柿秧苗。

新华社记者 杨世尧摄

1月13日，海南省琼海市博鳌镇北山村，村民在插秧。

蒙钟德摄（人民视觉）

1月10日，江西省丰城市曲江镇曲江村，村民在种植基地采收胡萝卜。

周 亮摄（影像中国）

1月17日，吉林省四平市梨树县一家专业合作社大棚内，村民在采摘草莓。

郑智文 王宝忠摄影报道（人民视觉）

1月12日，浙江省宁波市鄞州区东吴镇三塘村，村民在田间给油菜除草松土。

胡学军摄（人民视觉）

习近平总书记指出：“农业强国是社会主义现代化强国的根基，满足人民美好生活需要、实现高质量发展、夯实国家安全基础，都离不开农业发展。”

保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。今年以来，全国冬小麦面积保持稳定，冬麦区底墒普遍良好，小麦群体足、个体壮，春节前后大部分地区冬小麦进入越冬期，冬前苗情长势好于上年同期。当前，全国在田蔬菜面积7228多万亩，同比增加97万亩，“菜篮子”产品产量稳步增长。眼下正值抓好田间管理的关键期和窗口期，播种插秧、追肥除草、兴修水利……各地科学指导农户不误农时、不失时机抓好田间管理，为保障丰收打好基础。

新春孕育新希望，田野涌动新生机。2022年，我国粮食产量达到13731亿斤、增产74亿斤，为稳预期、稳物价、稳经济大盘提供了基础支撑。今年，各地区各部门正以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，全力保持粮食稳产增产好势头；同时，做好“菜篮子”“果盘子”产品稳产保供工作，不断丰富节日市场供给。

（本报记者 常 钦）

《 人民日报 》（ 2023年01月24日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

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