本报记者 王锦涛

“种了620亩马铃薯。”李军说着，用手比划了个数字“十”，“去年挣了这个数。”

李军住在将台村，位于甘肃省定西市安定区鲁家沟镇。“父辈种地靠人力，现在靠的是科技，从播种到收获，都有农机具。”李军皮肤黝黑，说话幽默，“政策也好，肥料补贴80%，地膜补助1/3，越种越觉着前景好，今年接着种咱的马铃薯。”

过去“苦甲天下”，吃马铃薯，不挨饿；如今全面小康，种马铃薯，稳致富。经过多年发展，定西已成为我国最大的脱毒种薯繁育基地、重要商品薯生产基地和薯制品加工基地，马铃薯综合产值达220亿元。

安定区香泉镇陈家屲村，屋外雪未消，棚内暖融融，一株株翠绿的马铃薯脱毒种苗上，白色的绒毛泛着亮光。民营企业定西马铃薯研究所负责人李进福掀起苗下的塑料布，只见悬空的根茎已有10多厘米长。“这个叫‘雾培’，每隔15分钟输送一次营养。”李进福说，再有1个多月，根茎将挂满鹅卵石大小的“原原种”，产量是基质无土栽培的10倍，“每株可产40至50粒。”

李进福介绍，“原原种”再经过两次繁育就是子种，因为脱毒工艺，产量可提高20%。如今，安定区实现了脱毒种薯全覆盖，亩均产量达3700多斤。育出“金种子”，结出“好果子”。安定区有21家种薯企业，年产7.5亿粒优质脱毒种薯。

“种子好、种得好，加工不能掉链子。”跟随甘肃薯香园农业科技有限公司总经理杨新俊参观生产线，一颗颗马铃薯经12道工序，成为一袋袋雪花白的马铃薯全粉。目前，安定区有马铃薯加工龙头企业11家，2022年外销精淀粉、全粉及其制品13万吨，收入达12.8亿元。

安定区将标准化基地建设与旱作农业技术推广、高标准农田建设等相结合，打破乡镇、村社界限，建起了集中连片的种薯、鲜薯、加工薯标准化种植基地。种植有良种、生产有基地、耕作有机械、销售有订单、仓储有设施，2022年，全区马铃薯产业总产值达60亿元，农民人均从中获益3300元，占可支配收入的30%。

“今年打算再多种138亩马铃薯。”李军说。春节前，村里请来市里的书法家写春联，李军也要了一副：“水秀山青环境美，粮丰畜旺笑颜多”，横批“丰收喜庆”。“好日子年年有余，丰收是我们最大的心愿。”李军说。

《 人民日报 》（ 2023年01月24日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经