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棚户区改造带来全家福，湖北武汉市居民——

“新生活让我特别有奔头”（新春走基层）

本报记者  强郁文
2023年01月24日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　滚水里捞出面条，码几片牛肉，淋一勺汤头——“牛肉面来喽！”农历腊月二十九，湖北省武汉市蔡甸区一家面馆里，店主罗丹忙前忙后。傍晚时分，招呼完春节前最后一拨客人，罗丹锁上店门，带着笑意踏上归途，“新家很近，溜达回去，面都坨不了。”

　　新家所在的惠丰苑二期是面向棚户区拆迁户的还建小区。客人跟着罗丹乘电梯上到高层，一开家门，父亲罗生江就迎上前来，“快请进，转转我们家新房。”

　　墙上挂着小红灯笼，新房被照得亮堂堂，透过窗户还能望到室外的绿意。“楼下有超市，出门走几分钟就是地铁站。”罗生江说，“住在这儿，可太方便了。”

　　过去，罗生江一家生活在蔡甸区永利村。蔡甸区属于远城区，发展日新月异，永利村周围修了环线、盖了高楼，村子成了“城中村”。棚户区改造的实施，让罗生江一家迎来了转机。“政府给了补偿款，还帮着办了养老保险。”罗生江说，“拆瓦房、住新房，全家都有份儿，我们当然高兴了！”

　　2016年，惠丰苑一期竣工。当时孙辈们还在上学，罗生江和妻子毛翠珠商量，决定把新房留给儿女们，他们先租房住。2021年，惠丰苑二期举行分房抽签仪式，按照抽签决定的次序，罗生江第一个上台选房，“楼层挺好。”去年9月，二期交付，11月，罗生江夫妇退掉出租屋，住进了60平方米的还建房，和儿女们成了邻居。

　　新房里，罗丹抱着10个月大的儿子，罗生江看着外孙，笑逐颜开：“添了孙辈，又住上新房，我家真是喜事连连！”罗丹接话道：“小区里有个普惠幼儿园，学费不高，过两年就能把儿子送去啦。”

　　在惠丰苑小区，像罗生江这样的棚户区居民共有400户。近年来，武汉市积极推进棚户区改造，截至2022年底，累计实施各类棚户区改造56.6万户，惠及居民150余万人。

　　几年前，毛翠珠把自己开的牛肉面馆转给了罗丹。搬进新房后，两口子帮着照看外孙，也不时到店里搭把手，日子过得自在而充实。“面馆生意红火，全家住上新房，幸福安康，新生活让我特别有奔头！”罗生江说。

　　“开饭了！”罗丹端着盘子，向餐桌走来，“这是祖传的味道——卤牛肉。”这是他们在新家过的第一个春节，忙了一年，罗丹打算趁春节假期多陪陪家人，大年初八再开店营业。一家人热闹地围坐在一起，房间里飘溢着年味儿，欢声笑语让团圆时光更显温暖。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月24日 01 版）
(责编：罗知之、陈键)
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