周 琳

原标题：消费新模式带来新体验

春节假期，津门节日氛围浓厚。走进位于天津市武清区的“网红”打卡地佛罗伦萨小镇，圆形竞技场、拱形游廊、宽阔的红砖广场等意大利式经典建筑呈现眼前，鳞次栉比的商业店铺人流涌动。

“这是华北地区最大的意式风情商场之一，‘吃喝玩乐购’一应俱全，还有奥特莱斯商品特卖，很热闹。”第一次到小镇游玩的北京游客张维远兴奋地说。

行走在佛罗伦萨小镇商圈街区，拿起手机打开VR虚拟现实场景导览，畅享云逛街，感受一站式数字场景体验。“您好！想去的店铺就在前面，请根据智能导航路线前往。”从佛罗伦萨小镇出来，张维远一家来到创意米兰生活广场，跟着智慧AI终端提供的电子地图导览，轻松找到目标商铺。

在创意米兰生活广场，由武清区文化和旅游局承办的“天津常走走”——京冀游客新年首发团活动正在举行。锣鼓喧天的舞狮表演，将欢乐喜庆的气氛推向高潮。

2022年底，商务部公示首批12个全国示范智慧商圈和16个全国示范智慧商店名单，佛罗伦萨小镇商圈和创意米兰生活广场分别成为天津市唯一入选的智慧商圈、智慧商店示范项目。

武清开发区党委书记李富国介绍，佛罗伦萨小镇商圈定位于满足京津冀消费业态升级需求，仅元旦假期三天时间就接待游客近20万人次，营业收入近1亿元。

与火热的商超消费相比，津门汽车消费热度更高。在天津港保税区，占地100万平方米、拥有60余家汽车销售门店、年销售额达100亿元的空港国际汽车园里，“津乐购”购车抽奖活动吸引了大批围观群众。天津港保税区商务局局长李金辉说，这场购车活动是天津港保税区近年来践行党建引领共同缔造理念、出台“稳经济·促消费”政策的缩影。2022年，天津港保税区发放购车消费补贴2次，共2000万元；发放购物、餐饮消费券200万元；此次购车抽奖活动又投入300万元专项资金，希望持续增强市场信心、释放消费潜力。

位于武清区的V1汽车世界是集汽车销售、汽车文化展示等为一体的创新汽车生态园项目，目前已成功举行中国汽车耐力锦标赛、中国超级跑车锦标赛等多场活动，为京津冀游客提供新的消费体验。

武清区商务局局长萧庆东说：“武清区将继续以佛罗伦萨小镇、V1汽车世界、创意米兰‘三个核心点位’打造新的消费增长极，培育壮大消费新模式新业态，升级多元的消费场景。”

(责编：罗知之、陈键)

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