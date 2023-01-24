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在触屏时代体会“笔尖上的年味”

徐兆寿
2023年01月24日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：在触屏时代体会“笔尖上的年味”

视听时代轰然而至，微信、短视频拜年已成风尚。然而，也正是这几年，中国传统文化逐渐出现回归热潮。书法热正是其中之一，过年时写春联、贴福字成为中国人的必备风俗。这说明，即使在触屏时代，我们也需要原创的文字、图画，需要感受和触摸纸张，屏幕只不过是一个媒介而已。

法国哲学家德里达说，在今天我们所能认识的文字中，汉字是唯一还具备音形义的文字，有完整的世界观和方法论。在电脑输入时代，手写汉字的机会少了，它已逐渐成为一种艺术，被少数人书写，在特定的时间展现。春节其实就是这样的时间，它给予我们虔敬书写汉字的机会，提供我们认识中国汉字中蕴藏的形象与精神的渠道，赋予我们“地地道道中国人”的自豪感，当然，也能传递给我们那久违的年味。

我在小学三年级的时候，父亲就提出一个愿望，希望我有一天能够给家里写春联，并且能够给村里人都写春联，这是一个足以让父母自豪的能力。记得那时候，我一位叔叔在读大学，他每到春节前都给村里人写春联。我们每家人都会拿一点馍馍、肉或豆腐去请他写，他则翻开一个厚厚的本子，细看平时积累的春联，最后把最好最贴切的春联送给我们，村人啧啧称赞，双方皆大欢喜。

五年级时，我也开始写春联了，既给家人和邻居写，也给灶神和先人们写，还要在羊圈、牛圈、猪圈、鸡窝和厕所门上写。大年三十那天，村里人在街上来回欣赏着各家的春联。不认识字的大有人在，所以也有人把“六畜兴旺”的横批贴到大门上的，也有人把上下联贴反的，各种张冠李戴，令人捧腹。但每个家庭都会小心呵护着春联，防止被风吹坏，防止小孩子们恶作剧般地撕春联。人们相信，春联能否长久地存在，与家里的福气连在一起。

因为春联的原因，此后我开始临摹字帖，直到今天，生活已不能没有书法相伴。2014年我发起一个活动，在请名家讲经典的同时，与学生们一起抄写经典。几年下来，我们对这些经典的内涵比过去有了更深层次的理解。尤其是《道德经》和《周易》的抄写，使我对中国人的世界观、伦理观、方法论和几千年的道德精神世界有了一种更为通透的认识。

今天，我的作家、学者朋友中有不少人在练书法，他们认真习字，然后通过微信和视频方式发出来。我不仅仅满足于视频欣赏，还问很多朋友要过他们的字画，也曾将他们写的一些箴言名句，装裱后挂到学院的走廊或教室里。我希望学生们在这样的气氛中感受到，汉字与其他文字不同，它不仅仅表意，还有形象，里面有关于世界、时间、空间、人与万物的形象解释，是中国人精神世界的象。书法是一种教化，无声但持久。

春节来了，若我们能花一点时间，带着孩子重新去写写春联、练练书法、看看经典，我们就能在自己的家庭中重续传统文化的香火。这里藏着天下观、家国情怀，藏着道义和深情，有我们寻找的年味，更有我们寻找的文化精神。

（作者：徐兆寿，系作家、西北师范大学传播学院院长）

(责编：罗知之、陈键)
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