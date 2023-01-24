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稻香村部分门店热销单品已断货 老字号半成品受追捧

李佳
2023年01月24日08:40 | 来源：北京青年报
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原标题：稻香村部分门店热销单品已断货 老字号半成品受追捧

昨天是大年初二，按照老北京的习俗，这一天是已经出嫁的女儿带着女婿一起到娘家“回门”的日子。回娘家自是不能空手，“回门礼”中除了各式点心，很多人还带着半成品年货回娘家，以免父母操劳。

“京八件”升级销量大涨

初二一大早，北京稻香村各门店以及零号店、护国寺小吃、义利食品店都迎来一大拨客流。

早晨7点半，北京稻香村第三营业部就已经开门迎客了，比往常足足提前了半个小时。门店工作人员介绍称，大年初二提前营业已经成为了店里的老传统，因为老北京人重视“回门”习俗，消费者既想买到当天最新鲜、齐全的糕点，又怕耽误了探亲的行程，于是便早早来到门店排队。今年春节期间，北京稻香村的点心备货量比往年多了30%，直营店的备货量比较充足，但部分门店京八件、年味儿礼盒等热销单品都已经断货了。

春节期间，稻香村零号店推出的“福兔献瑞”系列兔年限定糕点礼盒，受到消费者热烈追捧。从小年开始，零号店门前的队伍就没断过，每天可以销售三四千份礼盒，很多人排队三小时以上只为这份九宫格糕点。为了减缓排队人流，零号店还在店外销售统装款，但仍有很多人愿意持续排队亲自挑选、装盒，感受亲手选年货点心的仪式感。

与北京稻香村的点心匣子一样，护国寺的寿桃、各种小吃、年糕也都变成了“回娘家”的热卖单品。护国寺小吃起源店的张猛经理告诉北京青年报记者，从春节到元宵节，为了保障供应，店里38名员工全员到岗，最早一拨早班员工凌晨3点就要开始准备制作小吃了。“我们根据消费年轻化的特点，改良了一款江米凉果，加入豆沙馅、桂花糖、青红丝，口感更加丰富。另外就是把传统的京八件进行个别产品的升级，调整后销路大涨，仅这个单品每天店里销售额就接近万元，比去年同期上涨30%以上。另外针对兔年研发了兔子外形的糕点，售价38元一份，由于制作工艺复杂耗时，每天做60份随做随卖，一般不到上午11点就供不应求了。”

多家餐饮老字号半成品年味儿足

老字号的半成品礼盒也成为很多人探望父母的“年味儿伴手礼”。在“北京消费季——京城美食过大年”餐饮主题活动带动下，各大餐饮品牌推出适合不同人数、不同标准的家宴礼盒等多样化产品，满足顾客对年夜饭的多重需求。例如华天旗下同和居、同春园、鼓楼马凯餐厅、二友居、延吉餐厅、庆丰包子铺等老字号品牌以及惠丰饺子楼、惠丰门丁肉饼、香妃烤鸡等企业均推出了多款不同价位的半成品年货礼盒，价格从98元到598元不等。

在鼓楼马凯餐厅打包半成品的王女士表示，当天主要是来店里打包带走一些梅菜扣肉、酱肘子、干烧鱼这些家里做不好的菜，免得让家里的两位老人受累。据北京华天相关负责人介绍，除了年夜饭成品和半成品礼盒，今年北京华天还研发了多款新品预制菜。华天旗下电商公司华饮天食推出了“两节”新品，主打“儿时味道”，产品包含老家熏鱼、东坡肉、老味酱鸭、盐焗鸡、老汤酱牛肉等，以“福兔迎春大礼包”形式进行售卖，满足顾客对于春节餐桌“一站式购齐”的需求。

稻香村零号店新店即将亮相

据稻香村零号店项目负责人曹思源介绍，兔年新春产品从去年8月就开始策划设计。进入到产品研发环节，也是多次调整，尤其是今年颇受消费者追捧的生肖饼“福兔菓”，从产品的轮廓弧度，到产品颜色的调整就进行了三四次的修改，“小兔子眼睛之前采用的是小面团粘在面饼皮上，但容易掉落，后来采用的3D打印技术，才让这只小兔子活灵活现地出现在大家面前。”曹思源说，在设计上，一方面是从传统文化元素入手，延续生肖饼传统，比如零号店开业的第一个春节，也推出了一款“虎虎萌兽”。另一方面是结合新年的吉庆祝福，把年轻人喜欢的“锦鲤”造型呈现在这两年的新春限定款糕点里。她还透露，去年已经在筹备零号店又一家新店了，目前正在装修中，预计春暖花开时就能开业了。

文/本报记者 李佳

摄影/本报记者 付丁

(责编：罗知之、陈键)
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