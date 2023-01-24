郭明芝

原标题：新春走基层｜航天城里的“星星点灯”

排骨莲藕汤、江西炒米粉、辣椒炒肉……每道菜出锅，林时剑都会叫骆琦过来尝一尝。

“是家乡的味道！”每尝一道，骆琦都要给丈夫点个大大的“赞”。

除夕夜，屋内暖意融融，窗外却是滴水成冰。凛冽寒风呼啸着穿过远处高耸的发射塔架——这里是东风航天城，深藏于巴丹吉林沙漠腹地，也是这对小夫妻扎根奋斗的地方。

2022年春天，骆琦博士毕业来到这里。一路向西北，眼前的景色从郁郁葱葱，到满目枯索，再到杳无生迹。“以前听说过这里的荒凉，我有心理准备，但没有想到会这么荒凉。”骆琦不禁好奇，守在这里的，是怎样的一群人？

走路永远用小跑，办公室的灯火深夜通明……“融入工作后，我才发现这是大家工作的常态。”骆琦说，“每个人都在为共同的事业努力。”

骆琦忘不了第一次参与任务的情景：她所在的快速评估团队是判断火箭飞行姿态是否正常的关键，为了这次任务，整个团队加班加点，常常通宵苦干。

“当发射任务圆满成功时，心里的激动无以言表！”骆琦迫不及待地与丈夫林时剑分享自己的心情，“我学习的目的就是能够运用所学为国家服务，如今有机会参与到国家航天事业中，更要珍惜平台发挥价值。”

“这里，就是离梦想最近的地方！”骆琦说。

为妻子感到高兴的同时，林时剑也作出了选择。2022年夏天，林时剑博士毕业，经过反复考虑，他毅然放弃大都市的工作岗位，追随爱人的脚步也来到航天城。

让他没想到的是，到岗的“第一课”是参观“景点”——历史展览馆、“东方红”卫星发射塔架、东风革命烈士陵园……听前辈们讲扎根戈壁、建功创业的故事。

其中，一则“夫妻树”的故事让林时剑十分震撼：这棵树象征着老一辈航天人的忠诚、奋斗、坚忍、奉献……也象征着爱情。“能和所爱的人一起为共同的梦想奋斗，这才是大写的浪漫。”林时剑说。

“夫妻树”的故事在航天城还有很多。这个春节依旧坚守在岗位的李兴东和妻子李存梅的故事就是其中之一。他们一起亲历了中国载人航天工程建设初期的艰辛，目睹了中国空间站的全面建成。

1992年9月21日，中国的载人航天工程正式启动，代号“921工程”。作为载人航天的母港，东风航天城如同巨大的磁场吸引着一批批有志青年接踵而至。李兴东、李存梅也在其中。

“她很有悟性，也很有韧劲。”工作中，李兴东对李存梅印象深刻。

“他个人能力很突出，又很努力，我很佩服他。”李存梅也对李兴东产生了好感。

1999年11月，神舟一号无人飞船发射，李兴东和李存梅作为气象预报员一起参与气象保障任务。也是在这一年，两个年轻人正式携手，开始了共同的征程。

从神舟一号到神舟十五号，他们一起见证历次发射任务的雨雪阴晴，一起分析发射场的风起云落，经历过发射前突遇极端天气的惊心动魄，分享着任务成功时的欣喜激动……夫妻俩已记不清这是一起在东风航天城过的第几个新年了，但对任务中的一个个细节却如数家珍。“我们是夫妻，也是并肩战斗的战友。”李兴东说。

欢笑声和此起彼伏的爆竹声中，夫妻俩早早开始包饺子，准备年夜饭。“明天还要值班，今天得早点睡。”李兴东说。

夜色渐浓，航天城住宅楼的窗子上渐次透出温暖的灯光，那是无数个“李兴东和李存梅”，无数个“林时剑和骆琦”——灯光如萤火般汇聚，与大漠上空的星光交相辉映。星星点灯，照亮中国人的飞天路。

(责编：罗知之、陈键)

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