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银保监会出台银行保险监管统计管理办法

李延霞
2023年01月24日08:50 | 来源：新华社
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原标题：银保监会出台银行保险监管统计管理办法

为加强银行业保险业监管统计管理，规范监管统计行为，提升监管统计质效，中国银保监会近日出台了《银行保险监管统计管理办法》。

图片来源：新华社发

办法明确，银行保险机构应建立包括数据源管理、统计口径管理、日常监控、监督检查、问题整改、考核评价在内的监管统计数据质量全流程管理机制。

为督促银行保险机构重视数据质量，办法明确提出银行保险机构法定代表人或者主要负责人对监管统计数据质量承担最终责任。

为引导银行保险机构不断提高数据分析能力，办法明确提出监管统计数据分析应用相关要求，引导银行保险机构充分运用数据分析手段，开展数据分析和挖掘应用，充分发挥监管统计资料价值。

银保监会表示，办法的发布和实施，统一了银行业保险业监管统计制度，为解决当前监管统计工作实际问题提供制度支撑。（记者李延霞）

(责编：罗知之、陈键)
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