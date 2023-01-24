原标题：浙江各地推出文旅政策礼包促消费

新华社杭州1月23日电（记者冯源）“水晶晶的垂柳，水晶晶的寺院，水晶晶的石板路，水晶晶的店铺……”这是著名作家徐迟对家乡湖州南浔的形容，他一连用了66个“水晶晶”，描绘这座运河边的千年古镇。

兔年大年初一，3.7万人次游客来到古镇，走进古典园林小莲庄、近代著名藏书楼嘉业堂、始建于明代的百间楼等著名景点，寻访古镇风貌。

春节前夕，南浔区人民政府决定永久免费开放南浔古镇景区。除小莲庄等6处文物建筑保留收费外，2.18平方公里的古镇街区永久免费开放。今年春节期间，上述6处景点也全部免费。南浔区人民政府相关负责人说，古镇还配套了游艇、餐饮、住宿等一系列优惠措施，希望通过免费游红利带动当地旅游业发展。

记者从杭州市文广旅游局获悉，春节期间，全市国有景区和部分非国有A级景区也推出首道门票免费游措施。其中有岳王庙、黄龙洞、飞来峰、虎跑公园等西湖周边的著名景点，以及西溪湿地公园、良渚遗址公园、天目山景区、瑶琳仙境等杭州市域范围内的著名景区。

在浙江全省，“诗画江南·活力浙江·来‘浙’里过大年——2023新春文旅消费季”共有400多家国有景区及部分民营景区开展免费游，打造新春文旅体验产品近百款，组织500余场特色文化活动。各地累计发放文旅消费券近5亿元，涉及文旅企业上千家，努力提振新春文旅消费。浙江省文化和旅游厅党组书记陈广胜表示，组织文旅消费季是贯彻浙江推进经济稳进提质的具体举措，着眼于提振行业信心，满足公众的文旅消费需求。

(责编：罗知之、陈键)

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