人民网北京1月24日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第17天（1月23日，农历正月初二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客2352.5万人次，环比增长38.0%，比2019年同期下降50.8%，比2022年同期增长67.7%。

其中，全国铁路发送旅客522.3万人次，环比增长88.4%，比2019年同期下降31.6%，比2022年同期增长84.0%。公路发送旅客1638万人次，环比增长26.7%，比2019年同期下降55.5%，比2022年同期增长59.3%。水路发送旅客68.7万人次，环比增长59.4%，比2019年同期下降54.1%，比2022年同期增长108.1%。民航发送旅客123.5万人次，环比增长34.4%，比2019年同期下降29.9%，比2022年同期增长147.2%。全国高速公路总流量4426.8万辆次。其中小客车流量4324.7万辆次，环比增长53.3%，比2019年同期增长9.3%，比2022年同期增长33.8%。

记者从民航局获悉，春运期间，民航各地区管理局、监管局在做好运行保障能力评估和动态监测疫情形势的基础上，根据各单位安全运行情况对各单位运行总量进行差异化、精准调控。航空公司动态完善运输组织方案，统筹做好运力组织调配，不断优化航班计划编排，最大程度保证航班量与保障能力的有效匹配。民航各单位针对今年春运特点，全面梳理各项服务保障流程，尽可能降低旅客染疫风险，周密做好航班延误应急预案，积极创新服务产品，努力让旅客感受到民航服务的温暖。

(责编：罗知之、高雷)

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