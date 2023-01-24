春节期间，一场特殊的摄影作品展首次在中国人的“太空家园”举办，神舟十五号航天员对展出的“全球拍天宫”摄影作品进行了重点介绍。

这是继举办第二届“天宫画展”之后，中国空间站送给全国人民的又一份“新春礼物”。

2022年11月29日，这些作品随神舟十五号载人飞船搭载进入中国空间站。神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆介绍说，展出的“全球拍天宫”摄影作品，每一张都是摄影师在地球上抓拍到的中国空间站过境时的经典瞬间，角度独特，构思巧妙。

“全球拍天宫”是中国载人航天工程新闻宣传办公室、中国航天员科研训练中心等多个单位联合举办，面向全球推出的征集活动，自2021年11月16日启动以来，吸引了众多专业摄影师、天文爱好者、航天工作者、青年学生等不同领域群体广泛参与。

(责编：卫嘉、白宇)

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